Hacker violano la app dei pagamenti di 7-Eleven e fanno spese per 450mila euro

wired

(Di lunedì 8 luglio 2019) 7-, il supermercato nippo-americano ha sospeso l’utilizzo dell’app 7Pay dopo un hacking. (Foto: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) La catena di supermercati 7-ha dovuto sospendere in Giappone la funzione di pagamento, tramite la sua applicazione 7Pay, a seguito diaddebitati ai clienti da alcuniche hanno sfruttato una vulnerabilità del sistema per fare la spesa. Sono state addebitatidai conti di circa 900 clienti che utilizzavano l’applicazione 7Pay messa a disposizione dal primo luglio 2019. L’app mobile 7pay è stata progettata per mostrare un codice a barre sullo schermo del telefono quando i clienti si accingono a pagare la spes. Il cassiere esegue la scansione del codice a barre e le merci acquistate vengono immediatamente addebitate sulle carte di credito o di debito che il cliente ha ...

GeeksAcademyEu : Hacker violano la Nasa con un minicomputer per bambini - doyaksec : #Hacker violano la #Nasa con un #minicomputer per bambini - paolafesta1 : RT @PandaSecurityIT: Violare la rete della #Nasa con un minicomputer da 35 dollari? Fatto ??La rete IT è stata bucata da un #hacker utilizz… -