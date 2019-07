Diabete tipo 1 | studio su microinfusore di insulina | tiene sotto controllo l’ipoglicemia

Le statine per abbassare il colesterolo potrebbero aprire la porta al Diabete tipo 2 : Sono stati pubblicati su “diabetes Metabolism Research and Reviews” i risultati di uno studio condotto su migliaia di cartelle cliniche: si è scoperto che i pazienti a cui vengono prescritte statine per abbassare il colesterolo incorrono in un rischio aumentato di sviluppare il diabete di tipo 2. L’analisi dettagliata di dati provenienti da un piano di assicurazione privata nel Midwest fornisce un’immagine reale di come ...

Diabete di tipo 2 - le statine aumentano il rischio di ammalarsi? Lo suggerisce uno studio : Dall'analisi statistica dei dati di migliaia di pazienti è emersa un'associazione tra l'assunzione di statine e le probabilità di sviluppare il Diabete di tipo 2. Il rischio di ammalarsi in che seguiva una terapia a base di questi farmaci per più di due anni è risultato essere triplo. Ma gli autori della ricerca, un team dell'Università Statale dell'Ohio, sono cauti e indicano la necessità di confermare i risultati con ulteriori ...

Diabete di tipo 2 e rischio cardiovascolare : confermato il profilo di sicurezza di linagliptin : Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) hanno annunciato i risultati finali dello Studio CAROLINA® che dimostrano come linagliptin non abbia un rischio cardiovascolare aumentato nel confronto con glimepiride, in soggetti adulti con Diabete di tipo 2 e rischio cardiovascolare.1 I risultati sono stati riferiti oggi al 79° Congresso dell’American Diabetes Association a San Francisco. Lo studio ha raggiunto l’endpoint primario, ...

I sintomi del Diabete di tipo 1 e mellito di tipo 2 : perdita di peso : I sintomi del diabete di tipo 1 non sono evidenti mentre quelli del diabete mellito di tipo 2 sono sensazione di stanchezza e perdita di peso

Diabete di tipo 2 : tisana di alloro come rimedio naturale : La tisana di alloro come rimedio naturale contro il Diabete. Secondo alcuni studi le foglie di alloro sono ideali contro il Diabete.

Diabete tipo 2 : il dispositivo che monitora la glicemia abbassa i livelli di emoglobina glicata : Dagli Usa Abbott annuncia nuovi dati che dimostrano che l’utilizzo del sistema FreeStyle Libre – tecnologia flash di monitoraggio del glucosio – riduce in modo significativo i livelli di emoglobina glicata (HbA1c) nelle persone con Diabete di tipo 2 in trattamento insulinico intensivo. I risultati si basano sull’analisi di dati retrospettivi di tre Paesi europei, e sono stati presentati a San Francisco in occasione della 79a ...

Diabete di tipo 2 e cambiamenti di peso : l’unione dei fattori aumenta il rischio di sviluppare l’Alzheimer : Nei cambiamenti di peso corporeo dovuti alla diagnosi del Diabete di tipo 2 sono associati ad un maggior rischio di demenza e, in particolare, la perdita di peso in questi pazienti è associata ad un maggior rischio di ammalarsi di Alzheimer. Questo è quanto evidenzia un studio coreano presentato al congresso dell’Associazione americana di diabetologia (ADA). Lo studio è stato effettuato su 167.876 soggetti con Diabete di tipo 2, per ...

Il Diabete di tipo 2 si può sconfiggere perdendo peso : Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati britannici ha dimostrato che la remissione dal diabete si può ottenere e mantenere con la perdita di peso. Quaranta pazienti che hanno seguito un modello alimentare sottoposto dagli scienziati sono infatti riusciti a liberarsene; in chi ha mantenuto il peso raggiunto la malattia metabolica non si è ripresentata.

Diabete tipo 2 : un farmaco riduce il rischio di morte cardiovascolare - infarto e ictus : Un farmaco si è dimostrato in grado di ridurre in modo significativo (12%) eventi cardiovascolari come morte cardiovascolare, infarto e ictus nei pazienti con Diabete di tipo 2, con e senza malattia cardiovascolare accertata: è il risultato dello studio REWIND, condotto su 9 mila pazienti provenienti da 24 Paesi, presentato al congresso dell’Associazione americana di diabetologia e pubblicato su Lancet. Come ben noto le persone con Diabete ...

Speranze per la prevenzione del Diabete tipo 1 - un farmaco lo ritarda di 2 anni : Un “risultato sorprendente” è stato ottenuto per la prima volta in uno studio che apre a una speranza concreta di prevenzione per il diabete tipo 1: la ricerca, condotta dal team internazionale Type 1 diabetes TrialNet e presentato a San Francisco nel corso delle American diabetes Association Scientific Sessions, è finanziato dai National Institutes of Health statunitensi e pubblicato online su ‘The New England Journal of ...

Dal Diabete di tipo 2 si può guarire : basta dimagrire e non prendere più peso : Dal diabete di tipo 2 si può guarire: basta dimagrire e non riprendere più peso. Tutto ciò grazie al fatto che le cellule pancreatiche produttrici di insulina non sono, nella fase iniziale della malattia, danneggiate irreversibilmente. Lo dimostra un nuovo studio condotto su un campione di oltre 300 pazienti seguiti dal 2014 al 2017, ‘DIRECT‘, presentato al congresso dell’Associazione americana di diabetologia (Ada), che ...

Il Diabete tipo 2 aumenta il rischio di sviluppare oltre 10 tipi di tumore : Una ricerca pubblicata su “Journal of diabetes“, condotta da un team dell’ospedale di Ruijin affiliato alla Scuola di medicina dell’Università Jiao Tong di Shanghai, ha concluso che il diabete di tipo 2 può implicare un maggiore rischio di sviluppare 11 tipi di tumore per gli uomini e 13 per le donne. I ricercatori guidati da Ning Guang hanno studiato 410.191 pazienti tra 2013 e 2017, tutti affetti da diabete di tipo 2, ...

Dieta per diabetici : dieta vegetariana per Diabete mellito di tipo 2 : La dieta per diabetici, secondo studi e secondo l’opinione degli esperti della Società Italiana di Diabetologia Sid e la dieta vegetariana o vegana

Diabete : Action Plan triennale contro Diabete di tipo 2 e obesità : A Roma 290.000 i residenti con diabete. Poste le basi per un Action Plan triennale per affrontare diabete tipo 2 e malattie croniche e obesità