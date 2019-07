Alessio Sundas mette a segno il colpo Lafranceschina

Il manager sportivo Alessio Sundas e il sogno americano! : Il mondo del calcio è sempre in movimento e solo le persone che sanno andare oltre ai propri limiti possono fare la differenza. Il manager sportivo ed intermediario internazionale Alessio Sundas, dal 3 luglio si trova in Florida per stipulare degli accordi con i colleghi americani per portare il mady in Italy calcistico negli Stati Uniti. Giocatori e giocatrici saranno ovviamente al centro del progetto di Sundas, ma saranno coinvolti ...

Le proposte di Alessio Sundas per rilanciare i giovani e salvaguardare i club di Serie C : Il procuratore sportivo Alessio Sundas propone alle istituzioni calcistiche nazionali ed internazionali una riforma per salvare questo calcio malato economicamente. Delle idee rivoluzionarie per rilanciare i giovani e salvaguardare i club di Serie C. Uno è quello di far giocare solo calciatori under con contratto al minimo sindacale. In questo caso la squadra avrebbe un costo di gestione molto basso, al contrario dell’attuale spesa ...

La replica di Alessio Sundas ai detrattori del calcio femminile : Fautori contro detrattori, appassionati sportivi contro maschilisti. E’ questo il riassunto di ciò che accade tra i media e i social mentre le ragazze di Milena Bertolini sta affrontando il Mondiale di Francia 2019 con agonismo, sportività, dignità e, soprattutto, vincendo. Una crepa è stata aperta e come un sisma di magnitudo 9 le ragazze in maglia azzurra stanno allargando lo squarcio che divide il progresso, l’evoluzione ...

Alessio Sundas torna alla carica : “Chiederemo un incontro alla Sambenedettese per la cessione della società” : “Chiediamo un incontro ai dirigenti della Sambenedettese per la cessione della società” “Un club con 96 anni di storia ed una tifoseria appassionata come la Società Sportiva Sambenedettese merita palcoscenici prestigiosi ed un ritorno rapido nel campionato di Serie B dove ha partecipato 21 volte, tenendo alto il nome della propria regione. La Sport Man, alla luce delle notizia di stampa che segnalano uno stallo nelle trattative per la ...

Juventus - Alessio Sundas è sicuro : “Senza Allegri addio scudetto” : L’ufficializzazione dell’addio di Massimiliano Allegri alla Juventus a partire dalla prossima stagione ha lasciato l’amaro in bocca a molti tifosi, ma al tempo stesso ha stupito gli addetti ai lavori, seppur nell’aria un clima di divorzio era percepibile. Tanti trofei in Italia, in Europa ancora da migliorare, ma rispetto al passato, e quindi alla gestione di Antonio Conte, l’asticella era stata sicuramente ...