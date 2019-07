Osklen | premiato da Livia Firth

vanityfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019)premia Oskar MetsavahtVincent Cassel, Oskar Metsavaht, Ellen Von Unwerth,, Willy Cartiere Oskar Metsavahte Oskar MetsavahtVincent Cassel e Oskar MetsavahtLa via della sostenibilità è sempre più gremita. Sono tanti, infatti, i nomi della moda che piano piano stanno adottando metodi e soluzioni consapevoli. Tra questi c’è, il brand brasiliano di abbigliamento fondato da Oskar Metsavaht che, proprio in questi giorni parigini di Alta Moda, è stato insignito del GCC Brandmark – il riconoscimento che attesta i valori etici, sociali e sostenibili avvalorati da Eco-Age -, per l’introduzione della pelle del pesce Pirarucu nella sua produzione. Da sempre considerato materiale di scarto, la pelle di questo pesce d’acqua dolce, grazie alla collaborazione con la conceria Nova Kaeru e il centro di ricerca ...