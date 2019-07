Tumori | individuati gli anticorpi ‘guardiani’ in grado uccidere le cellule tumorali

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Una tecnologia hi-tech che funziona come “occhiali speciali: permette alleT, i killer più potenti nel nostro sistema immunitario, di vedere finalmente nemici prima invisibili, le, per poi scatenarsi. In pratica, abbiamo capito come potenziare questeguardiane, rendendole superT: i serial killer delle“. A descrivere così la sfida della piattaforma immuno-oncologica Bite* (Biospecific T cell engager) è Peter Kufer, inventore della piattaforma e direttore dell’Amgen Research Munich. Grazie a questa tecnologia sarà possibile svilupparea doppio bersaglio, indi potenziare la capacità del sistema immunitario di contrastare i. Già approvati per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta, questibispecifici sono attualmente allo studio per diversi altri, sia ematologici ...