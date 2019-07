Mostra un’immagine di Mussolini a un No Tav indagato: punito un carabiniere (Di martedì 2 luglio 2019) Un carabiniere di una caserma della Val Di Susa è stato sanzionati dai suoi superiori con un giorno di consegna per aver ostentato sulla sua scrivania foto di Mussolini e altri simboli del fascismo Mostrandoli a un attivista del movimento No Tav sottoposto a indagini. (Di martedì 2 luglio 2019) Undi una caserma della Val Di Susa è stato sanzionati dai suoi superiori con un giorno di consegna per aver ostentato sulla sua scrivania foto die altri simboli del fascismondoli a un attivista del movimento No Tav sottoposto a indagini.

Un ritratto di Benito Mussolini e altri accessori con simboli del fascismo: così un carabiniere di una caserma della Val di Susa, in Piemonte, aveva "addobbato" la sua scrivania, la stessa da cui non di rado doveva identificare o interrogare attivisti del movimento No Tav. Per questo il militare è stato punito dai suoi superiori con un giorno di consegna, sanzione ora confermata dai giudici del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.