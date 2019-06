Caldo | il giugno record che infuoca le città di tutta Europa

Caldo record - gli esperti : «Il giugno più torrido mai registrato». In Europa già le prime vittime : L'inferno sta arrivando. L'ondata di Caldo africano che sta attraversando tutta Europa ha già causato diverse vittime. Si parla del giugno più Caldo mai registrato, che non ha...

Meteo al 28 giugno : temperature oltre i 40 gradi - Caldo mai percepito da più di un secolo : L'estate è letteralmente entrata nel vivo e nei prossimi giorni, come era stato previsto, farà sentire tutta la sua forza e la sua intensità un po' su tutta la penisola italiana. Le previsioni Meteo tra mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 giugno promettono temperature cocenti e un caldo che metterà a dura prova la resistenza dei cittadini. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, tutto questo sarà causato dall'anticiclone ...

Allerta Caldo africano in arrivo : ecco l’ELENCO delle città con “bollino rosso” fino al 28 giugno : Al via l’ondata di Caldo africano che stringerà nella sua morsa gran parte d’Europa e dell’Italia: è stato pubblicato il bollettino odierno del Ministero della Salute, che contrassegna domani 6 città con bollino “rosso“, mentre domani saliranno a 16. Di seguito l’elenco delle città oggetto di monitoraggio e i dettagli dei livelli di rischio. Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello ...

Meteo - Caldo record sull’Italia : da giovedì si toccano temperature mai raggiunte a giugno : L’Anticiclone Nord-Africano ha deciso di scatenare tuta la sua potenza proprio nell'ultima parte di questo mese trascinando masse d’aria torride di origine africana vero il Vecchio Continente. Per il centro nord dell'Italia si raggiungevano temperature oltre i 40 gradi e per alcune zone sarà record del periodo.

Accadde oggi – 26 giugno 1954 - Austria-Svizzera : la partita con più reti ad un Mondiale - tra Caldo torrido e collassi : Si rinnova il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Torniamo indietro al 26 giugno 1954 quando si giocò Austria-Svizzera, tutt’ora la partita con più reti realizzate in una singola gara dei Mondiali. Il quarto di finale disputato in terra elvetica passò alla storia come “L’infuocata battaglia di Losanna“. E’ un caldissimo pomeriggio d’estate, la temperatura supera i ...

Ondata di Caldo record in India : almeno 90 morti in Bihar da inizio giugno : L’Ondata di caldo che sta bersagliando l’India ha provocato, da inizio giugno, almeno 90 morti nello Stato del Bihar. Il dipartimento per la Gestione dei disastri teme che il numero di vittime possa aumentare ulteriormente. Il capo del governo ha confermato lunedì che almeno 562 persone sono state ricoverate in ospedali statali in diverse parti del Paese. A causa dell’Ondata di caldo, il governo statale ha ordinato la ...

Previsioni Meteo - fine Giugno da incubo : in arrivo un’ondata di Caldo di proporzioni storiche sull’Italia : Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sono davvero impressionanti: la breve e parziale tregua concessa dal caldo in queste ore durerà pochissimo: da Venerdì 21 Giugno, nel giorno del Solstizio d’Estate, inizierà un’altra grande ondata di calore africana che si prolungherà con ogni probabilità fino alla fine del mese e forse addirittura fino ai primi giorni di Luglio. Sarà l’Anticiclone Sub-Tropicale, ancora una volta, a far ...

Meteo - dal 21 giugno arriva l'ondata di Caldo africano : Alta pressione delle Azzorre fino a giovedì, poi torna l'anticiclone e le temperature torneranno sopra i 40 gradi

Intensa ondata di Caldo per l’ultima settimana di Giugno? Andiamoci cauti : Gia’ sui web impazzano notizie ed allarmismo di una eccezionale ondata di caldo africano in arrivo per la prossima settimana sulla nostra penisola. Peccato che mancano le fondamenta scientifiche per dare una simile previsione. Vediamo infatti dagli spaghi dei modelli matematici come per l’ultima settimana di Giugno solo uno scenario vede questa prognosi(spago verde) con una +28°C a 1550m. Questo indicherebbe massime fin oltre ...

Dieta dei cereali di giugno per dimagrire 3 kg e contro il Caldo : La Dieta dei cereali integrali di giugno per dimagrire 3 kg in 5 giorni. E' tra le diete estive più leggere da seguire anche per combattere il caldo.

Caldo senza precedenti in Corsica : Ajaccio arriva a +40 - 1°C - batte il record storico di Giugno e sfiora quello assoluto : Caldo record ieri, Venerdì 14 Giugno 2019, ad Ajaccio. Nella città natale di Napoleone, capoluogo della Corsica, la temperatura massima ha raggiunto i +40,1°C: non era mai arrivata così in alto nel mese di Giugno. Questa temperatura ha anche sfiorato il record storico assoluto della serie meteorologica di Ajaccio, che inizia nel 1949, ben 70 anni fa. La temperatura più alta mai registrata, infatti, è stata di +40,3°C il 26 luglio 1983, ...

Meteo - weekend rovente : 38 gradi a Firenze - 36 a Roma. Giugno mai così Caldo da 20 anni : Previsioni Meteo Giugno caldo, caldissimo, mai così tanto negli ultimi 20 anni. L'estate 2019, con punte che hanno già raggiunto i 40°C, è definitivamente...