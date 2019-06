Uccise le tre figlie a coltellate | semilibertà a Edlira Copa

Nel 2014 Uccise a coltellate le tre figlie : concessa la semilibertà alla madre : Edlira Copa, di origini albanesi, fu assolta per totale vizio di mente. L'ex marito: "Non la perdono"

Semilibertà per la mamma killer! Edlira Uccise le sue tre figlie a coltellate : L'ex marito e padre delle tre bambine non l'ha perdonata, "Per me Edlira è morta 5 anni fa". A poco più di 5 anni dalla strage di Chiuso, un quartiere alla periferia di Lecco, Edlira ha ottenuto la Semilibertà. La donna, 38 anni all'epoca dei fatti, nella notte tra l'8 e il 9 marzo del 2014 dilaniò i corpi delle tre figlie, di 13, 10 e 3 anni, con decine di coltellate.-- Il processo, nel 2015, aveva assolto la madre per "vizio ...

L'ultimo viaggio di tre amiche travolte e Uccise da un camion sull’A1. Partivano insieme per la Spagna : Un gruppo di amiche, un viaggio insieme da Sassuolo alla volta della Spagna e un destino amaro, che lo scorso giovedì pomeriggio ha portato tre di loro a perdere la vita in un terrificante incidente stradale sull’autostrada A1, nel tratto fra Modena e Bologna dove un camion le ha travolte. Lo riporta il Corriere della Sera.Zainaba El Aissaoui, 41 anni, Veronica Fili e Otilia Camelia Ceornodolea, entrambe di 23 [...] Per la loro ...

Un crollo del campo magnetico Uccise e selezionò i primi "uomini" (e potrebbe succedere ancora) : Quarantamila anni fa il campo magnetico terrestre subì un improvviso crollo con il conseguente aumento di radiazioni...

Giallo in Germania - ritrovati cinque cadaveri : tre persone Uccise a colpi di balestra : Un mistero difficile da risolvere, che ha trovato molto spazio sui media tedeschi, in cui già si parla di un 'killer della balestra'. La scena del Giallo è la camera numero 20 di un albergo di Passau, in Baviera. Quella stanza era stata occupata la sera di venerdì scorso da un uomo e due donne, cittadini tedeschi, descritti dagli altri ospiti della struttura come un 'gruppo bizzarro'. L’avevano prenotata per tre giorni, anche se non avevano ...