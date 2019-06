The Outer Worlds è il migliore tra i candidati alle nomination dei Best of E3 - Game

Gli sviluppatori di The Outer Worlds "abbastanza felici" del paragone con Fallout : New Vegas : The Outer Worlds è un gioco che molte persone non vedono l'ora di giocare, per le doti narrative di Obsidian Entertainment e per il modo in cui gestiscono le meccaniche di scelta e conseguenza, che dovrebbero essere spettacolari nel prossimo RPG. I fan, inoltre, hanno più volte paragonato il titolo all'amato Fallout:New Vegas, sempre di Obsidian, e quindi non vedono l'ora che il gioco sia disponibile.In effetti, i confronti tra The Outer Worlds ...

Obsidian sta sviluppando The Outer Worlds con un team di 80 persone - lo studio conta circa 200 sviluppatori : Obsidian è lo studio responsabile dell'atteso The Outer Worlds, l'RPG che è stato protagonista all'E3 2019 alla conferenza di Microsoft. In questa occasione, infatti, è stata finalmente svelata la data di uscita del gioco.Come saprete, lo studio è stato acquisito da Microsoft e ora fa parte degli Xbox Game studios, tuttavia The Outer Worlds approderà lo stesso su altre piattaforme.Ora, grazie a un articolo di Kotaku, scopriamo che il team al ...

E3 2019 : The Outer Worlds - anteprima : Cominciamo con un disclaimer: amo Obsidian e il loro modo di scrivere storie. Questo nonostante spesso facciano di tutto per non farsi apprezzare. L'esempio più lampante è quello di Alpha Protocol: da una parte abbiamo un action con la dirompente capacità di consentire tre approcci diversi alla medesima storia. Dall'altra un gioco che non avrebbe passato nessun test qualitativo presso qualunque altro sviluppatore che non sia lo studio di Irvine, ...

The Outer Worlds torna a mostrarsi in azione in un video gameplay di 11 minuti : The Outer Worlds di Obsidian, considerato come un successore spirituale di Fallout New Vegas, è stato protagonista alla recente conferenza E3 di Microsoft, quando è stata anche annunciata la data di uscita del gioco.Durante l'evento di Microsoft, abbiamo avuto modo di ammirare il titolo in un trailer e, ora, IGN ha pubblicato un nuovo video gameplay della durata di 11 minuti che ci fornisce uno sguardo più approfondito alle meccaniche di ...

The Outer Worlds uscirà il 25 ottobre 2019 su Xbox One - PlayStation 4 e PC : Private Division e Obsidian Entertainment hanno annunciato che da oggi è possibile prenotare The Outer Worlds, la cui uscita è prevista per il 25 ottobre 2019 sulla famiglia di console Xbox One, compresa Xbox One X, PlayStation 4 e PC Windows. Obsidian Entertainment, famoso studio di sviluppo di giochi di ruolo, presenta The Outer Worlds, una storia arguta e grottesca veicolata dal giocatore e ...