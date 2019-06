Ue | Juncker si commuove mentre omaggia predecessori | “Fiero di essere stato piccola parte

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Rendo omaggio ai mieiche sono qui e a Jacques Delors di cui non c’è bisogno di dirne il valore. Ognuno di noi ha scritto una bella pagina della storia europea. E voglio rendere omaggio ai funzionari pubblici europei, senza di loro non avremmo potuto fare niente. Sono fiero d’esserunadi un qualcosa di più grande. Così,ndosi, il presidente della Commissione europea, Jean Claude, nel suo discorso durante la presentazione del volume “Commissione europea 1986-2000: storia e ricordi di una istituzione” oggi in Commissione europea con Romano Prodi e José Manuel Barroso. L'articolo Ue,si: “Fiero didi qualcosa di grande” proviene da Il Fatto Quotidiano.

