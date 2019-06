Trovate alte concentrazioni di metano su Marte uno dei possibili segnali di vita aliena

wired

(Di lunedì 24 giugno 2019) (foto: Nasa/Jpl-Cch/Msss) La scorsa settimana, il rover della Nasa Curiosity ha rilevato il picco più alto di gasnell’atmosfera dimai registrato da quando è atterrato sul pianeta nel 2012. Infatti, lo spettrometro laser a bordo del rover, il Sample Analysis at Mars (Sam) ha trovato una concentrazione di questo gas, che sulla Terra viene solitamente prodotto dai processi biologici degli creature viventi, particolarmente alta nel Cratere Gale: si parla di 21 parti per miliardo, ppb (ovvero se si prende un volume d’aria, un miliardesimo di quel volume è composta da), rispetto a una media globale di 10. Tuttavia, sebbene questa scoperta faccio ipotizzare che ilpossa essere prodotto da organismi viventi e aumenti, quindi, latà della presenza disul pianeta rosso, non bisogna giungere a conclusioni affrettate. La Nasa, ...

