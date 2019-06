Si addormenta in volo e la dimenticano in aereo | si risveglia ore dopo “intrappolata nel

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) Una donna è rimasta chiusa in undi linea dell’Air Canadaessersita in. Tiffani Adams si èta durante la tratta che dal Quebec va a Toronto lo scorso 9 giugno. Si è svegliata ore, per il freddo con la cintura di sicurezza ancora allacciata, ma l’era ormai parcheggiato in una piazzola dell’aeroporto. Secondo quanto riferisce la Bbc, la donna ha raccontato che da allora soffre di “ricorrenti terrori notturni“. Air Canada, da parte sua, ha confermato l’incidente sul quale ha aperto un’inchiesta interna per capire come possa essere accaduto che la donna sia stata letteralmente dimenticata. Adams ha scritto su Facebook di essersi svegliata “attorno a mezzanotte, qualche oral’atterraggio, infreddolita e ancora intrappolata nel mio sedile nel buio completo“, un’esperienza ...

LiritvTv : Si addormenta in aereo durante il volo e si risveglia sola e al buio: «È stato terrificante» - infoitestero : Si addormenta in aereo durante il volo e si risveglia sola e al buio: «Terrificante» - infoitestero : Si addormenta in aereo durante il volo e si risveglia sola e al buio: «È stato terrificante» -