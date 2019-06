Spotify presenta la playlist con tutte le canzoni per l' estate

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019) L'2019 è alle porte e anche quest'anno sarà accompagnata dalle hit più fresche che faranno da colonna sonora alle vacanze di molti. Per l'occasione,ha creato unacon tutti i successi che la faranno da padrone durante la bella stagione. LadiLa famosa app ha analizzato i dati streaming, studiando diversi fattori come la performance dellenelle classifiche e nellechiave e incrociandoli con il loro andamento nel tempo. Da questo studio della piattaforma sono emersi i successi che domineranno l'2019. LeC'è Ostia lido di J-Ax, ormai immancabile rapper nei tormentoni estivi, Mambo Salentino che vede duettare Alessandra Amoroso, ex di Amici di Maria De Filippi, con Boomdabash, gruppo salentino reduce dal grande successo di Sanremo scorso. C'è ancora Jambo di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri e Omi e le sempre presenti ...

FrancescoNoel_ : Quando ho avuto problemi Noel con la sua musica mi ha aiutato,ora è un periodo cosi cosi per non dire altro e oggi… -