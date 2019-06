Andrea Camilleri | come un romanzo semisconosciuto in siciliano arcaico può essere un

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Lo ha detto in molte occasioni: non i racconti di Montalbano, che gli hanno dato fama planetaria, ma unpoco conosciuto, pubblicato nel 2001, scritto in una lingua complessa e di difficile lettura, su cui l’autore riponeva aspettative in parte deluse. Ingiustamente. Il re di Girgenti, l’anti Promessi Sposi. Si può dire innanzitutto che ilè uno spasso: dà o restituisce quel piacere smisurato del racconto che si accendeva quando da piccoli aspettavamo ‘u cuntu dei nostri nonni o le favole dei nostri genitori. Le 448 pagine de Il re di Girgenti si leggono con vorace attesa degli sviluppi della trama o dell’apparizione di un personaggio nuovo o del ritorno di uno già conosciuto. E non metterebbe conto sottolineare tale pregio, riconosciuto da sempre e da tutti, se non ci si ritrovasse a confermarlo, con un esito straordinariamente ...

