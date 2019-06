Porto Cesareo | 22enne si tuffa in acqua e sbatte la testa | è salvo ma con trauma spinale

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Si è sfiorata davvero la tragedia ieri pomeriggio a, in provincia di Lecce, dove un ragazzo di 22 anni, in seguito ad un tuffo in, ha rischiato seriamente di perdere la vita. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, pare che il giovane si trovasse al mare in compagnia di alcuni amici, quando all'improvviso ha deciso dirsi in, forse in maniera maldestra, ovvero facendo una capriola. il gesto sarebbe riuscito, ma non aveva fatti i conti con la profondità del mare in quel punto, che è davvero esigua: appena 30 centimetri. Cadendo, quindi, il giovane ha sbattuto lasul fondale, facendosi male anche al collo. Da subito i bagnanti hanno capito che qualcosa di brutto era successo, e anche i suoi amici: il giovane infatti non si muoveva ed era inerme in. Soccorsi immediati A questo punto sono arrivati immediatamente i soccorsi, ...

