Egitto | muore l' ex presidente Mohammed Morsi

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Mauro Indelicato L'exegiziano Mohamed, secondo quanto si apprende dai media locali, sarebbe morto all'interno di un'aula di un tribunale de Il Cairo Una delle sue ultime apparizioni in pubblico risale a quando, proprio durante un processo, urla dalla gabbia degli imputati contro i militari mentre si proclama ancoraegiziano. Eè morto proprio dentro un’aula di un tribunale poche ore fa, mentre assiste ad una fase dibattimentale del processo che lo vede imputato. La notizia arriva da Il Cairo nel pomeriggio di questo lunedì:dell’dal 2012 al 2013,è uno dei più importanti personaggi politici dei Fratelli Musulmani, il movimento radicato nel paese nordafricano ed al potere subito dopo la caduta di Mubarack. Per la verità non è molto conosciuto a livello internazionale prima del 2011, anno in cui sulla scia di ...

LaStampa : Egitto, l’ex presidente Morsi muore durante un’udienza in tribunale - PinascoDanilo : RT @LaStampa: La notizia diffusa dalla tv di Stato, non si conosce la causa del decesso: proclamato lo stato di massima allerta. https://… - SecolodItalia1 : Egitto, l’ex presidente Morsi muore all’improvviso in tribunale: è stato d’allerta -