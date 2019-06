LIVE Moto3 | GP Catalogna 2019 in DIRETTA | warm-up e gara | Dalla Porta deve rimontare

oasport

(Di domenica 16 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella domenica del Gran Premio didella. Sul tracciato del Montmelò, situato ad una ventina di chilometri da Barcellona, andrà in scena il settimo appuntamento di un campionato quanto mai vibrante e ricco di colpi di scena, come solo la classe più leggera sa semprentire. La giornata odierna prenderà il via, come consuetudine, con il-up delle ore 8.40, che regalerà a piloti e team gli ultimi venti minuti per preparare le rispettive moto in vista dellache prenderà il via alle ore 11.00. Si annuncia grande incertezza sulla pista catalana, con Gabriel Rodrigo che scatteràpole position conquistata ieri con appena 21 millesimi di vantaggio sul nipponico Ai Ogura. In prima fila scatterà il nostro Tony Arbolino che, dopo la splendida vittoria conquistata al ...

MatteoMarchini5 : LIVE Moto3, GP Catalogna 2019 in DIRETTA: Canet svetta su Antonelli in FP3, bene anche Dalla Porta e Arbolino. Dall… - giovannizam : #MotoGP finale FP3 Moto3, fra poco FP3 MotoGP #CatalunyaGP #diretta su @Moto_it - zazoomnews : LIVE Moto3 GP Catalogna 2019 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - #Moto3 #Catalogna #DIRETTA: -