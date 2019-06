Reggio Emilia | Gdf in Comune | 15 indagati per corruzione e turbativa d’asta

Reggio Emilia - uomo di 28 anni palpa la poliziotta in servizio : arrestato : L'uomo di 28 anni di nazionalità finlandese che sabato ha molestato un'agente di polizia nei pressi della stazione di Reggio Emilia è stato scarcerato senza obblighi. Lo ha precisato, rettificando le informazioni diffuse in precedenza, la Questura della città Emiliana. Nei confronti dell'uomo è stato emesso un ordine di immediata liberazione da parte del pm, e non quindi del giudice, valutando il fatto tenue e l'incensuratezza della persona. Il ...

Mondiali di calcio femminile - da Reggio Emilia l’inno della nazionale : “L’azzurro siamo noi” : Sono le sei ragazze della Sammartinese, una squadra femminile di San Martino in Rio (in provincia di Reggio Emilia), le protagoniste dell’inno che vuole accompagnare la nazionale femminile di calcio, in questo momento impegnata nei Mondiali di Francia 2019. Chiara Berselli, Martina Casarini, Chiara Chiessi, Alice Gasperini, Elisa Gasperini e Nicole Vioni compaiono nel video “L’azzurro siamo noi”. Il brano è stato scritto e prodotto da Mirco Dal ...

Ballottaggi - storica vittoria della Lega a Ferrara. Il Pd si tiene Reggio Emilia e Cesena : Salvini: "Straordinaria vittoria dove governava la sinistra da 70 anni". I Democratici perdono una loro roccaforte. Anche Forlì alla destra. Partecipazione in calo del 15% rispetto al primo turno. Tutti i risultati

Risultati ballottaggi - scrutinio in diretta : Livorno - Prato e Reggio Emilia alla sinistra. Ferrara a destra per la prima volta : Spoglio in corso nei 136 Comuni coinvolti nei ballottaggi per eleggere i sindaci. Sono sedici le città capoluogo che sono tornate ai seggi: il Pd si riprende Livorno con Luca Salvetti e riesce a tenere sia a Reggio Emilia che a Prato con gli uscenti Luca Vecchi e Matteo Biffoni. Ma il centrodestra si avvia alla vittoria nella rossa Ferrara con Alan Fabbri, strappandola alla sinistra dopo 69 anni. Anche Ascoli va a destra con il candidato di ...

Basket : Maurizio Buscaglia nuovo allenatore di Reggio Emilia : Sarà Maurizio Buscaglia a guidare la Grissin Bon Reggio Emilia nelle prossime tre stagioni, con opzione bilaterale per l’uscita dal contratto al termine della seconda. Dopo aver allenato per nove annate di fila l’Aquila Basket Trento, il cinquantenne coach barese si avventura dunque in questo nuovo viaggio cestistico, che lo porta a guidare una delle società che ha avuto maggiori difficoltà nel campionato che si sta concludendo. Il ...

Reggio Emilia. Due giovani morti in un incidente a Cervia : Nuova tragedia della strada in Emilia Romagna. A Cervia (Ravenna) è avvenuto uno scontro frontale tra un’auto e un camion

Reggio Emilia. Difende il nuovo fidanzato dalle coltellate dell’ex che le amputa un dito : Il 40enne non si era rassegnato alla fine della relazione e aveva iniziato a perseguitare la donna, andando anche a vivere nello stesso stabile a Casalgrande. Quando si è accorto che la ex stava frequentando un altro uomo, è arrivata l’escalation di gelosia che ha portato al violento epilogo.Continua a leggere