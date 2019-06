Quietanza di pagamento | esempio | fac simile e come si fa

termometropolitico

(Di giovedì 13 giugno 2019)di, facsi fa Vediamo di seguito in che cosa consiste unadi, qual è la sua funzione e finalità,va scritta e un facche può poi essere personalizzato secondo le esigenze del caso. Se ti interessa saperne di più sufare una lettera di richiamo disciplinare e il relativo fac-, clicca qui.di: di che si tratta? da quali elementi è integrata? Fondamentalmente non è altro che un atto posto a tutela del debitore che abbia saldato un debito nei confronti del creditore. Ladiha quindi la funzione di ufficializzare e certificare ildi un certo debito (attraverso denaro o in forma specifica, con, ad, la consegna di un bene). E’ chiaro che tale atto ha la finalità di reprimere ogni possibile contestazione di mancato, da ...

CitraroFrancitr : Asili: scelta tra fattura o quietanza di pagamento - laleggepertutti : Quietanza di pagamento: facsimile - - GiurisModenese : La dicitura “quietanza” apposta sulla fattura non dimostra che il relativo pagamento sia stato effettuato -