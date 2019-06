Juventus | il sostituto di Cancelo potrebbe essere Nelson Semedo

Juventus - è fatta : addio a Cancelo - ma Paratici ha già in mano il sostituto! : CESSIONE Cancelo- Come accennato nella giornata di ieri dai colleghi di “Sportmediaset“, la Juventus sarebbe ormai pronta a dire addio a Cancelo, il quale saluterà i bianconeri dopo una sola stagione. Una cessione che la Juventus concretizzerà entro il 30 giugno per mettere a bilancio un’utile di 50 milioni di euro. Di fatto, il terzino […] More

cessione Cancelo ipotesi reale e concreta. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, e come confermato da diversi organi di stampa sia italiani che inglesi, Cancelo sarebbe ormai pronto a dire addio alla Juventus per sposare i colori del Manchester City. affare che la Juventus potrebbe decidere di mettere in atto dianzi alle nuove

Panchina Juventus - giorni concitati per scegliere il sostituto di Allegri : le ultime indiscrezioni : Il club bianconero lavora per individuare il sostituto di Allegri, salgono le quotazioni di Sarri ma non tramontano le ipotesi Pochettino e Klopp Il campionato è terminato, Massimiliano Allegri si è congedato con una sconfitta dalla Panchina della Juventus, stesa per 2-0 dalla Sampdoria al Ferraris. Chiusa dunque la stagione, Paratici si sta già muovendo per individuare il prossimo allenatore bianconero, che sarà chiamato a dare ...

Juventus – La prima stagione di Joao Cancelo con la maglia della Juventus non è stata in gran parte come una buona parte dei tifosi si aspettava: dopo l'exploit con l'Inter e la cifra versata nelle casse del Valencia nella scorsa estate, il terzino portoghese ha faticato molto a Torino. Leggi anche: Sampdoria Juventus streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta Juventus,

Sarri sempre più vicino alla Juventus : il Chelsea ha già trovato il sostituto! : Maurizio Sarri alla Juventus? Ipotesi sempre più concreta dato che il Chelsea sembra aver trovato il sostituto giusto per la prossima annata Sin dalla giornata di ieri vi stiamo parlando dell’ipotesi molto affascinante relativa all’approdo di Maurizio Sarri alla Juventus. Il presidente Agnelli ha deciso di puntare fermamente sul tecnico del Chelsea, il quale non ha mai avuto un rapporto idilliaco con la piazza londinese. ...

Juventus - idee chiare per il sostituto di Allegri : la conferma arriva dal direttore sportivo Paratici : Il dirigente bianconero ha parlato a margine del Premio Gentleman, sottolineando come il club abbia le idee abbastanza chiare La Juventus sembra avere le idee chiare sul nome del prossimo allenatore, che dovrà sostituire Massimiliano Allegri dopo cinque anni di ciclo bianconero. Lapresse Il direttore sportivo Paratici è intervenuto questa sera al Premio Gentleman, esaltando la stagione del club campione d’Italia e soffermandosi sul ...

Allegri lascia la Juventus : probabile sostituto e ultime notizie : Allegri lascia la Juventus: probabile sostituto e ultime notizie Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus a partire dalla prossima stagione; l’ufficialità è già arrivata con un comunicato ufficiale, per conoscere maggiori dettagli sul divorzio bisognerà aspettare la conferenza stampa del tecnico livornese e del Presidente Agnelli di domani. Allegri lascia la Juventus: cosa si sa Il prosieguo del rapporto tra Allegri e la ...

Juventus - Agnelli-Allegri : strappo insanabile - ma il sostituto di Max è in alto mare : TORINO Sembrano esserci pochissimi margini per ricucire lo strappo tra Allegri e la Juventus, a meno di sorprese dell'ultim'ora il tecnico saluterà dopo 5 stagioni e 11 trofei in bianconero. Un ciclo ...

Calciomercato Juventus - Grimaldo nel mirino e il Benfica cerca già il sostituto (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus guarda a sinistra. L'ottima prestazione fornita nel derby contro il Torino ha permesso a Spinazzola di scalare ulteriori posizioni nelle gerarchie del tecnico Massimiliano Allegri. Questi, infatti, sta concedendo sempre più spazio al terzino umbro, e potrebbe promuoverlo titolare nella prossima stagione, anche perché Alex Sandro in questi mesi non ha entusiasmato. Il brasiliano ex Porto potrebbe anche partire se ...