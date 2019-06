Antonio Conte | «Perché ho scelto l' Inter»

Icardi vorrebbe restare all’Inter ma c’è il muro di Antonio Conte : L’edizione odierna del Corriere della Sera parla del futuro di Mauro Icardi che, ormai è certo, sarà lontano dall’Inter. Ausilio e Marotta starebbero solo decidendo quando incontrare la moglie-agente del calciatore, Wanda Nara per comunicarle che Maurito non rientra nei piani del nuovo allenatore, Antonio Conte. Icardi non vuole, però, abbandonare Milano per piazze meno importanti. vorrebbe essere presente al raduno dell’8 luglio a Lugano per ...

Inter - prima delusione per Antonio Conte? Il Liverpool piomba su Pepe del Lille : 80 milioni : prima, possibile delusione per l'Inter targata Antonio Conte. Il futuro di Nicolas Pepe, giovane attaccante ivoriano del Lille seguito dal duo Marotta-Ausilio dovrebbe essere infatti al Liverpool. Secondo quanto riferisce l'Equipe, infatti, i Reds freschi vincitori della Champions League sarebbero p

Beppe Bergomi su Antonio Conte : "Un nuovo Trapattoni. Ma occhio a questa Inter" : Gli occhi di Beppe Bergomi sono al Mondiale Under 20, in onda su Sky (domani nei quarti Italia-Mali ore 18.30), ma il cuore dello «Zio» è sempre per la sua Inter che in questi giorni sta prendendo le misure al metodo-Conte. Bergomi, l' ha sorpresa l' arrivo dello «juventino» Antonio Conte sulla panc

Antonio Conte : «Non vedo l'ora di riportare l'Inter dove le compete» : «Non vedo l’ora di riportare l’Inter dove le compete. Si aspettano molto da me, gli interisti. E fanno bene». Parla Antonio Conte, protagonista della copertina del nuovo numero di GQ Italia. Il grande allenatore, ex CT della Nazionale, ha scelto GQ, il brand di Condé Nast Italia che da 20 anni declina le passioni maschili, per raccontarsi in un’intervista esclusiva dal titolo: Perché ho scelto l’Inter e da una serie di scatti di Pablo ...

Inter - Antonio Conte fa impazzire i tifosi : “torneremo a lottare per lo scudetto - lavorerò tanto per questo” : Antonio Conte fa impazzire i tifosi dell’Inter: l’ex CT della Nazionale pronto a riportare i nerazzurri in lotta per lo scudetto In casa Inter è ufficialmente iniziata l’era Antonio Conte. L’ex CT della Nazionale è un profilo di alto livello, sul quale la dirigenza nerazzurra punta fortemente per tornare ai vertici del calcio italiano. Conte ne è consapevole e in una recente Intervista rilasciata a GQ ha subito ...

Inter - Icardi vorrebbe un colloquio con Steven Zhang e Antonio Conte : In casa Inter a tenere banco è sempre il futuro di Mauro Icardi. La stagione del centravanti argentino è stata sicuramente negativa e a dimostrarlo c'è lo score, che recita undici reti in campionato. Non solo i numeri, però, testimoniano l'annata insufficiente visto che Maurito spesso è stato al centro delle polemiche. In particolar modo a partire da febbraio, quando il club ha deciso di togliergli la fascia di capitano per affidarla a Samir ...

Antonio Conte a Milano - ecco le prime mosse del nuovo tecnico nerazzurro : Antonio Conte ha cominciato a respirare l’aria di Milano da tecnico dell’Inter ed è stato pizzicato da telecamere e cronisti in pieno centro, a pochi passi dalla sede del club, a passaggio in compagnia del vice d.s. Dario Baccin.L’ultima volta a passaggio per le vie del centro era il 31 gennaio, ultimo giorno del mercato invernale: ufficialmente era a Milano per questione svincolate al calcio, ma quella presenza cominciò ad aprire la ...

La gaffe di La7 che chiama Antonio il premier Giuseppe Conte : Le pagine social di La7, per lanciare lo speciale dedicato alla conferenza stampa del presidente del consiglio, hanno utilizzato il nome di battesimo sbagliato. Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter, non il nuovo presidente del consiglio. Già, perché il premier in carica di nome di battesimo fa Giuseppe. E così La7 ha preso una delle più classiche topiche nello scrivere le generalità del nostro primo ministro.-- Già, infatti, le ...

Antonio Conte insultato a Madrid - i tifosi della Juve gli urlano 'mercenario' : Antonio Conte é ormai ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter ed è una notizia che ha spaccato le tifoserie di Juventus e della stessa Inter. Il tecnico pugliese a Torino era considerato un simbolo della 'Juventinità': ex calciatore ed anche capitano bianconero e, poi, l'arrivo in veste di tecnico dopo le macerie di Calciopoli. Con lui in panchina i bianconeri hanno vissuto le stagioni del rilancio. Vittorie, grande orgoglio ed appartenenza ...

Antonio Conte all'Inter - Biasin : "Educazione - rispetto e linea dura. E Oriali dovrà proteggerlo" : E venne il giorno. E venne il giorno è il titolo di un brutto film (regia di M. Night Shyamalan, 2008) ma è anche un buon modo per mettere il punto alla questione Conte. Per un anno abbiamo parlato dell'«ombra di Conte», ovvero dell' incubo dei vari Gattuso, Spalletti, persino Allegri, costretti a s

Antonio Conte all'Inter - la miglior notizia possibile : è lo specialista che fa rendere tutti di più : Per l' Inter non esiste miglior notizia dell' arrivo di Antonio Conte. È l' uomo giusto, al posto giusto, nel momento giusto. È l' allenatore di cui l' Inter aveva bisogno perché ha raggiunto un livello superiore a quello in cui è ora l' Inter. Ha vinto e sa vincere, mentre questa Inter non è ancora

Calciomercato Inter – I nerazzurri puntano su Kolarov : il difensore serbo al servizio di Antonio Conte? : Dopo le voci della possibile rescissione di contratto di Kolarov con la Roma arriva l’Interessamento dell’Inter per il difensore serbo Le strade di Kolarov e della Roma si stanno per separare. Dopo l’annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore, adesso l’Inter ha già iniziato a lavorare sodo per costruire un team solido per il suo nuovo tecnico. Tra i calciatori che Interessano al club nerazzurro sembra esserci ...

Antonio Conte nuovo allenatore dell’Inter - la reazione di Materazzi : “il passato non si cancella - ma…” : La reazione di Marco Materazzi dopo l’ufficialità di Antonio Conte nuovo allenatore dell’Inter Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter: questa mattina, alle prime luci dell’alba, è stata annunciato ufficialmente l’ingaggio del tecnico italiano da parte del club nerazzurro. Diverse le reazioni dopo l’annuncio: i tifosi della Juventus hanno lanciato una petizione per cacciare dallo Stadium la stella ...

Antonio Conte - nuovo allenatore Inter : ufficiale/ "Ecco cosa chiedo alla mia squadra" : Antonio Conte nuovo allenatore dell'Inter: ufficiale. Curva Nord protesta con un comunicato, il tecnico detta la linea: "Ecco cosa chiedo alla mia squadra".