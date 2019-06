Incontro a sorpresa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini | Andiamo avanti

huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) “Il governo deve andaree la priorità il taglio delle tasse”. Concordano su questi temi i due vice premier che si sono incontrati - a- nel pomeriggio del 6 giugno a Palazzo Chigi. Si legge in una nota congiunta tra Lega e M5s. Il faccia a faccia non annunciato traDiè durato circa un’ora.L’è stato considerato da entrambe le parti “utile, positivo e cordiale”.e Disi sono visti per fare il punto sulle priorità da realizzare in tempi brevi e per riavviare un dialogo costruttivo con l’Europa che rimetta al centro ‘dopo anni di governi passivi gli italiani’. Per i vicepremier è prioritario l’abbassare le tasse per “il rilancio del Paese”. Lo rende noto un comunicato di M5s e Lega. “Servono misure ...

