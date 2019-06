FIFA 20 | Neymar Jr appare sulla copertina del gioco | un leak suggerisce la data di uscita

eurogamer

(Di mercoledì 5 giugno 2019) La stella del Paris Saint-GermainJr sarà il volto del nuovo capitolo di, almeno stando ad un'immagine trapelata online nelle ultime ore. Inoltre sembra che il noto rivenditore Gamestop abbia svelato ladidel titolo, prevista per il 27 settembre 2019.Come riporta Sport Bible, queste informazioni sono trapelate giusto qualche giorno dopo che EA ha elencato le migliorie che i giocatori potranno toccare con mano in questo nuovo capitolo dello sportivo per eccellenza. Precisamente, la difesa sarà un punto fondamentale di20, le cui migliorie contribuiranno a creare un'esperienza didi alta qualità. La difesa manuale darà molte più soddisfazioni e ricompense a quei giocatori che sapranno dominarla, senza però penalizzare troppo coloro che faranno affidamento su quella automatica.In maniera analoga a quanto successo a Cristiano Ronaldo (volto di19 poi ...

Eurogamer_it : #FIFA20: Neymar Jr appare sulla copertina del gioco, un leak suggerisce la data di uscita - cyberanimax : - Multiplayerit : FIFA 20, copertina con Neymar Jr e data di uscita trapelano online -