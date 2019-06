Elena Cornaro Piscopia | la prima donna laureata al mondo

Un doodle per Elena Cornaro Piscopia - ecco chi era : Google dedica oggi, 5 giugno 2019, un doodle a Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (nota anche come Elena Lucrezia Corner), la prima donna a ottenere una laurea al mondo. Nata a Venezia il 5 giugno 1646, figlia di un nobile veneziano, che ne favorì in tutti i modi l’educazione, partire dal 1669 fu accolta in alcune delle principali accademie dell’epoca. Di carattere calmo e riflessivo, molto devota, a soli 11 anni fece voto di castità, ...