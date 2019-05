Rixi: sono tranquillo, ma mi dimetto

MFantinati : Il contratto di governo è chiaro ed è stato sottoscritto dalla Lega. Salvini sa che, per essere veramente “governo… - fantastilandia : @Agenzia_Ansa Le dimissioni di Rixi sono solo di facciata, o concrete? - massimo15691 : #rixi condannato consegna le dimissioni in mano al suo segretario che le accetta..rixi dimostra l'amore per le ist… -

. Ho sempre agito per il bene degli italiani. Conto sull'assoluzione perché non ho mai commesso alcun reato, ma per l'amore che provo per l'Italia e per non creare problemi al governo ho già consegnato nelle mani di Matteo Salvini le mie dimissioni". Lo afferma in una nota Edoardo, viceministro alle Infrastrutture, dopo la condanna a 3 anni e 5 mesi in I grado per le "spese pazze" in Liguria. "Accetto le dimissioni diper tutelare lui e il governo", ha detto il vicepremier e leader leghista Salvini.(Di giovedì 30 maggio 2019)