Lecce | l' orrore di Collepasso | cosparge l' anziano padre di alcol e poi cucina la pasta

(Di giovedì 30 maggio 2019) La piccola cittadina di, nelse, è sotto choc per quanto accaduto ieri, dove un 48enne del posto, Vittorio Leo, ha ucciso in maniera brutale l'89enne, Antonio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'omicida avrebbe cosparso diil, poi, proprio perché i due si trovavano davanti ai fornelli, l'ha preso fuoco. Una fine orribile quella di Antonio Leo, che fino all'ultimo ha cercato di salvarsi da solo la vita. Infatti quando le fiamme hanno cominciato ad avvolgere il suo corpo, l'89enne, con tutta la forza che aveva ha tentato di raggiungere il bagno, questo in modo da gettarsi dell'acqua addosso per spegnere le fiamme. Ma è stato troppo tardi, perché proprio in quel momento l'ha esalato l'ultimo respiro. Il figlio, almeno così si apprende dalla sua dichiarazione, ha ripulito subito tutto, poi, e questo è forse il lato più ...

