Ambiente | ISPRA | in 10 mesi raccolte 14 tonnellate di rifiuti in Adriatico

(Di lunedì 27 maggio 2019) Si rafforza la collaborazione dicon la marineria di Chioggia: dai risultati del progetto ML-REPAIR (REducing and Preventing, an integrated Approach to Marine Litter Management in the Adriatic Sea (http://www.ml-repair.eu/en) di cuiè partner, in 10(da luglio 2018 ad aprile 2019) 6 barche della marineria di Chioggia hanno raccolto 14206 kg (14) diin Altocon l’iniziativa Fishing for Litter (FFL). Un campione di 1196 kg (1 tonnellata) diè stata analizzata da ricercatoriper determinare tipologia, materiale e possibili fonti degli oggetti trovati, per un totale di più di 7000 oggetti. Qualche dato suipescati: Composizione: La plastica rappresenta da sola il 66% in peso deianalizzati, seguita da materiale misto (16%), gomma (10%), tessile (5%) e metallo (3%), mentre carta, legno lavorato e vetro non ...

