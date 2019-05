ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2019) “Oggi non rilascio dichiarazioni, auguro solo buon voto a tutti gli italiani. Ora andrò a mangiare da mia madre e nel pomeriggio tornerò a Roma”. Così il ministroDiall’interno deldid’Arco nel quale si è recato in mattinata per votare. Elezioni 2019 Di F. Q. Elezioni, seggi aperti in 21 Paesi Ue. In Italia alle 12 affluenza stabile poco sopra il 16%. Mattarella ha votato alle 9 a Palermo L'articolod’Arco,Dial. Adalunadi persone: “Oggi tornerò a Roma” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : Pomigliano d’Arco, Luigi Di Maio al seggio. Ad aspettarlo al seggio una cinquantina di persone: “Oggi tornerò a Rom… - ALisimberti : RT @CosimoDina: #fattoinitalia Fiat Panda Connected by Wind prodotto nello stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli). #panda @Fiat_IT htt… - giovanniproto67 : RT @larampait: Protesta #disoccupati a Pomigliano d'Arco -