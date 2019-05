Veronica Pivetti a Blogo : "Bleah! è una web-serie catastrofica! Paolo Conticini è un presidente degli Stati Uniti completamente scemo!" E su Provaci ancora Prof!... : A partire da oggi, giovedì 23 maggio 2019, sarà disponibile sulla piattaforma YouSquare, una nuova web-serie diretta e interpretata da Veronica Pivetti , intitolata Bleah!.La storia, scritta da Giovanna Grappi, è ambientata in un'America "semi-futura" dove il presidente degli Stati Uniti Jimmy Wilson, interpretato da Paolo Conticini , è ostaggio del mondo digitale e, per questo motivo, deciderà di lanciare il robot FreddieXXX, pronto a ...

Veronica Pivetti a Blogo : "Bleah! è una web-serie catastrofica! Paolo Conticini sarà un presidente degli Stati Uniti completamente scemo!" E su Provaci ancora Prof!... : A partire da oggi, giovedì 23 maggio 2019, sarà disponibile sulla piattaforma YouSquare, una nuova web-serie diretta e interpretata da Veronica Pivetti , intitolata Bleah!.La storia, scritta da Giovanna Grappi, è ambientata in un'America "semi-futura" dove il presidente degli Stati Uniti Jimmy Wilson, interpretato da Paolo Conticini , è ostaggio del mondo digitale e, per questo motivo, deciderà di lanciare il robot FreddieXXX, pronto a ...

Amore Criminale non va in onda 14 aprile 2019 : stasera c'è Augias - ecco quando va in onda Veronica Pivetti : Corrado Augias accompagnerà il telespettatore in una narrazione dei luoghi e delle vicende certamente storica e artistica, ma anche sociale e politica, per ricostruire il senso più profondo e spesso ...