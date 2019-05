Tor Browser offre un’esperienza mobile sicura e libera grazie al supporto ufficiale di

Samsung Internet Browser Beta si aggiorna con gesTore delle notifiche e qualche altra chicca : Samsung Internet Browser Beta si aggiorna alla versione 9.4 e introduce qualche novità, tra cui un nuovo gestore delle notifiche e la possibilità di rinominare le scorciatoie. L'articolo Samsung Internet Browser Beta si aggiorna con gestore delle notifiche e qualche altra chicca proviene da TuttoAndroid.

Google ha rimosso Kiwi Browser dal Play STore per una presunta violazione delle norme : Kiwi Browser è stato rimosso dal Play Store per violazione delle norme di Google, ma lo sviluppatore ha subito avviato la pratica di reclamo. L'articolo Google ha rimosso Kiwi Browser dal Play Store per una presunta violazione delle norme proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna il Play STore : limiti di spesa e libera scelta del moTore di ricerca e del browser : Per chi usa smartphone e tablet Android ci sono due buone notizie. La prima è che con l’ultimo aggiornamento è possibile impostare un budget massimo di spesa nel Play Store. La seconda è che, al primo avvio di Google Play, appariranno due nuove schermate: una per scegliere le app di ricerca e l’altra per scegliere il browser. La prima novità è volta a tutelare gli utenti, evitando che accumuli spese troppo alte per l’acquisto delle ...

Google “liberalizza” su Android la scelta di browser e moTore di ricerca : (Foto: Google) Google offrirà la possibilità agli utenti di Android di installare app alternative a quelle proprietarie per ricerca e per il browser di internet quando configureranno lo smartphone o il tablet. Prende corpo la decisione della Commissione europea del 2018 nei confronti del gigante del web che era stato accusato di trarre un indebito vantaggio competitivo fornendo di serie le proprie soluzioni: Google stesso per la ricerca online ...

A breve sarà la stessa Google ad invitarvi a provare nuovi moTori di ricerca e browser su Android : Google cambia la propria politica per la scelta dei motori di ricerca e dei browser su Android in seguito alla multa della Commissione Europea. L'articolo A breve sarà la stessa Google ad invitarvi a provare nuovi motori di ricerca e browser su Android proviene da TuttoAndroid.