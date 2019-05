Riscaldamento globale | l’attività umana e altri fattori esterni confermati come causa

Contro il Riscaldamento globale - si potrebbe trasformare il metano in anidride carbonica : (foto: Indigo Molecular Images/Getty Images) E se il metano diventasse anidride carbonica (CO2)? Contro l’inquinamento atmosferico, una nuova soluzione potrebbe arrivare dalla trasformazione del metano, un gas serra con un potenziale di riscaldamento molto superiore rispetto a quello dell’anidride carbonica, proprio in CO2. L’approccio, che sembrerebbe Controintuitivo e apparentemente Controproducente è stato presentato e ...

Non c’è più il surRiscaldamento globale di una volta : Non c’è più il surriscaldamento globale di una volta L’ambiente è diventato un argomento sacro. Oggi pressoché qualsiasi cosa gravita attorno all’inquinamento e alla CO2. Intere redazioni di gggiovani (che, dico per esperienza diretta, han tutti vestiti di Zara e posate di plastica) tuonano contro il surriscaldamento globale. Una ragazzina di sedici anni viene sballottata qui e lì per il globo mentre racconta di riuscire a vedere l’anidride ...

Clima - Salvini : freddo a metà maggio - “invoco il Riscaldamento globale” : “Siamo qui a parlare di riscaldamento globale, ma siamo a metà maggio e io invoco il riscaldamento globale perché un freddo simile non c’è mai stato in Italia negli ultimi anni, siamo costretti a riaccendere i riscaldamenti“: lo ha dichiarato oggi il vicepremier, Matteo Salvini, oggi a Milano. Il Ministro dell’Interno ha spiegato di avere già presentato il programma della Lega sull’ambiente: “Sono 12 punti che ...

Luca Parmitano : “Il Riscaldamento globale è un nemico che ci riguarda tutti” : Luca Parmitano torna nello Spazio, stavolta da veterano, dopo la missione Volare del 2013. Nei circa 200 giorni della sua permanenza in orbita parteciperà a qualcosa mai avvenuto prima d’ora. Se ogni esperienza nello Spazio è infatti unica, quella che l’astronauta siciliano in forza all’Agenzia spaziale europea (Esa) si appresta a compiere è un’impresa scientifica notevole. Nel corso dell’ultimo incontro con il ...

Clima : un colpo d’ascia contro il Riscaldamento globale a Parma : ‘Axcept Global Warming’: ‘acce’tta’ il riscaldamento globale. E’ il titolo della maxi installazione che da questa mattina campeggia su una facciata del Municipio di Parma nella centrale piazza Garibaldi. Si tratta di un’enorme ascia di colore rosso posizionata nel luogo piu’ frequentato della citta’, metafora dell’obiettivo di dare ‘un colpo di accetta’ a tutti quei ...

Perché se fa freddo è colpa del Riscaldamento globale - spiegato ai bambini e a Libero : ... che non ha mai nascosto il fatto di tenere in bassissima considerazione l'opinione della scienza. Nel gennaio scorso, infatti, durante la forte ondata di freddo che ha colpito gli Stati Uniti, Trump ...

Caro Libero - ti spieghiamo la differenza tra meteo e clima - e perché un maggio freddo non smentisce il Riscaldamento globale - : Secondo il quotidiano Libero un maggio così freddo basterebbe a smentire il riscaldamento globale in atto, che la scienza sta denunciando ormai da anni. Ancora una volta è stata fatta confusione tra meteo e clima

Caro Libero - ti spieghiamo la differenza tra meteo e clima (e perché un maggio freddo non smentisce il Riscaldamento globale) : (foto: Raffaello Ferrari/Getty Images) “riscaldamento del pianeta? Ma se fa freddo”. Così titola e si risponde il quotidiano Libero, nella sua prima pagina di lunedì 6 maggio 2019. L’ennesima leggerezza giornalistica dovuta alla confusione tra due concetti molto diversi tra loro, quello di clima e quello di meteo. A detta dell’autore dell’articolo, infatti, quest’inizio di maggio così freddo e piovoso, con nevicate anche ...

A Milano fa freddo - quindi il Riscaldamento globale non esiste : reale la nuova copertina di Libero : Torniamo a parlare delle memorabili copertine di Libero, il giornale diretto da Vittorio Feltri che oggi 6 maggio ha deciso di ridare spazio alla questione del riscaldamento globale. Un "non problema" a quanto pare, un'emergenza che non esiste e a gettare acqua sul fuoco ci avrebbero pensato direttamente le condizioni meteo di questi giorni. La prima pagina con cui abbiamo aperto la settimana, infatti, ci porta l'esempio di Milano e delle sue ...

Ambiente - dal Riscaldamento globale cambiamenti oceanici mai visti : Roma, 30 apr., askanews, - Nell'ultimo decennio il riscaldamento terrestre ha portato a mutamenti biologici su scala oceanica senza precedenti e un nuovo studio internazionale, a cui partecipa il Cnr-...

Il Riscaldamento globale aumenta le disuguaglianze economiche : ... i paesi più poveri hanno maggiore probabilità di subire gli effetti negativi del riscaldamento globale, in termini ambientali, e i loro abitanti in termini di qualità di vita, economia e salute. ...

Migliaia di persone attendono Greta : Roma accoglie paladina lotta al Riscaldamento globale : Roma – Sono gia’ Migliaia i Romani arrivati a Piazza del Popolo per accogliere Greta Thunberg. La paladina della lotta contro il riscaldamento climatico parlera’ in tarda mattinata dal palco di ‘Friday for Future’ a Roma e la piazza, nonostante le vacanze pasquali imminenti e la chiusura delle scuole, e’ gia’ in fermento. Ragazzi, bambini e uomini e donne di tutte le eta’ hanno risposto al grido di ...

Samsung Galaxy S10 confezionati con un occhio al Riscaldamento globale - ma a surriscaldarsi troppo sono loro stessi - perlomeno in Cina : Emergono i primi problemi per i Samsung Galaxy S10 venduti in Cina che, secondo alcune segnalazioni, lamentano qualche problema di surriscaldamento eccessivo. E nel frattempo Samsung fa vanto di quanto le confezioni dei nuovi Galaxy S del decennale siano attenti all'ambiente. L'articolo Samsung Galaxy S10 confezionati con un occhio al riscaldamento globale, ma a surriscaldarsi troppo sono loro stessi, perlomeno in Cina proviene da TuttoAndroid.

Grande Barriera Corallina : un ecosistema in declino a causa del surRiscaldamento globale : La Grande Barriera Corallina, patrimonio naturalistico dell’umanità sta per cedere al più Grande nemico dei nostri tempi: il surriscaldamento globale. L’aumento della temperatura dell’acqua ha fatto precipitare la deposizione di uova di corallo che insieme agli eventi di sbiancamento di massa potrebbe portare al declino dell’ecosistema. Questo è quanto rivela un nuovo studio dei ricercatori australiani pubblicato sulla ...