U&D | Gemma sempre più complice con Mario | c' è del tenero tra Ida e Riccardo

U&D - Tina Cipollari getta un secchio d'acqua in testa a Gemma : è polemica sul web : La nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Over ha regalato ai telespettatori una scena insolita. Tina Cipollari si è resa protagonista di un gesto spiacevole nei confronti della sua acerrima nemica Gema Galgani. La storica opinionista del dating condotto da Maria De Filippi, durante la puntata di mercoledì 15 maggio ha lanciato un secchio d’acqua alla dama torinese. In studio l’opinione pubblica si è spaccata....Continua a leggere

Spoiler U&D - Armando lascia lo studio e accusa tre dame : 'Gemma viene pagata' : Lo scorso 14 maggio negli studi Elios è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata al Trono Over. Secondo le prime anticipazioni fornite da un noto sito internet, uno dei cavalieri prima di concludere il suo percorso all'interno dello storico dating, avrebbe lanciato delle pesanti accuse nei confronti di tre dame. Il protagonista coinvolto nella vicenda sarebbe Armando Incarnato che a sua volta avrebbe puntato il dito contro ...

Anticipazioni Trono Over U&D : Ida torna da Riccardo - Tina si scaglia contro Gemma : Anche questa stagione di Uomini & Donne sta per volgere al termine, eppure le battute finali non smettono di riservare sorprese. Ad alcune – gli scontri implacabili tra Tina Cipollari e Gemma Galgani – il pubblico è già abituato, altre invece hanno colto davvero di sorpresa gli ospiti presenti in studio e gli altri partecipanti del dating show. In particolare, ecco cosa è successo durante le registrazioni effettuate mercoledì 8 maggio, che ...

U&D - Rocco conferma il suo addio e accusa Gemma : 'Lei è l'artefice della mia uscita' : Nelle ultime puntate del dating show targato Mediaset Uomini e Donne, Rocco Fredella corteggiatore della dama torinese Gemma Galgani, ha deciso volontariamente di abbandonare la trasmissione. Il cavaliere ha confessato in lacrime davanti al pubblico del programma di essere stanco degli insulti della gente nei suoi confronti, che pensava si trovasse lì solo per farsi pubblicità. Qualche tempo dopo, il cavaliere è stato intervistato dalla rivista ...

U&D - Rocco su Gemma : 'È l'artefice della mia uscita - io persona lei personaggio' : L'avventura di Rocco Fredella a Uomini e Donne, si è conclusa nel modo peggiore possibile: il cavaliere, infatti, ha lasciato lo studio tra le lacrime dopo aver confessato il momento poco sereno che sta vivendo. Intervistato dal magazine della trasmissione dopo la sua uscita di scena dal Trono Over, il signore ha puntato il dito contro Gemma Galgani, a suo parere la responsabile principale di tutto quello che è successo ultimamente. Rocco ...

U&D - Trono Over : Tina prende in giro Gemma mostrando delle foto : Mercoledì primo maggio è andato in onda il terzo appuntamento del Trono Over di Uomini e Donne. In questa puntata la protagonista è Gemma Galgani: la donna ha litigato con Rocco e i due si sono scambiati pesanti accuse. Per la dama Over si è presentato un nuovo corteggiatore. Immancabile lo scontro con la bella Cipollari, antagonista della Galgani. Gemma Galgani litiga con Rocco Gemma Galgani è un personaggio di spicco del noto programma Uomini ...

U&D - anticipazioni : Fabrizio cacciato dal programma - smacco per Gemma : Anche oggi, 25 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne che, come ci riportano le anticipazioni, sarà dedicata al trono over. Anche in un giorno di festa, Maria De Filippi ha deciso di accontentare i milioni di fan della trasmissione e, stando a quanto riportato sulle pagine ufficiali del programma, nell'appuntamento odierno si tornerà a parlare di Gemma Galgani che scoprirà di essere stata ingannata dal giovane corteggiatore ...

U&D - Trono Over : Fabrizio Cilli - neo corteggiatore di Gemma - ha già abbandonato il programma : Si vocifera tra i corridoi di Uomini e Donne che il quarantaduenne Fabrizio Cilli, da poco approdato nel parterre maschile del Trono Over del programma, si sia già ritirato dal programma. Sarà vero?Il giovane si era infatti presentato solo qualche settimana fa con l'intenzione di voler corteggiare Gemma Galgani, senza tuttavia riuscire a risultar credibile agli occhi della 'Dama', oltre che a quelli degli opinionisti in studio Gianni ...

U&D - trono over : Gianni contraddice Tina su una foto di Gemma e lei gli dà uno schiaffo : Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha dato luogo al suo solito show. Come di consueto, la prima persona ad entrare in studio è stata Gemma Galgani. La donna ha fatto un po' il punto della situazione anche se è stata ripetutamente interrotta dall'esuberante opinionista. Tina, infatti, ha preso la parola per informare tutti di essere in possesso di una fotografia di Gemma al mare. La Cipollari, allora, si è diretta ...

Gossip U&D - Stefano attacca Gemma : 'Ha chiesto il mio numero perché voleva visibilità' : Prima che il 42enne Fabrizio Cilli iniziasse a corteggiarla, Gemma Galgani ha avuto una breve ma turbolenta conoscenza con un altro protagonista del Trono Over: Stefano Pastore. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne che sono andate in onda, abbiamo assistito agli infiniti battibecchi tra la torinese e il cavaliere su una cena che hanno condiviso, che aveva creato grandi aspettative in lei. Oggi, interpellato dal magazine della trasmissione, il ...

Anticipazioni U&D : Gemma umiliata da Fabrizio Cilli : La prossima settimana riparte il dating show targato Mediaset condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Come di consueto, si ripartirà dal trono over e, stando ad alcune Anticipazioni trapelate in rete, vedremo degli inaspettati colpi di scena che riguardano soprattutto Gemma Galgani. Anticipazioni U&D: lite tra Gemma Galgani e Fabrizio Cilli Secondo quanto ritrovato in rete, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani, sarà ...

Anticipazioni U&D : una blogger crea scompiglio tra Gemma Galgani e Fabrizio : La puntata di Uomini e Donne che il pubblico vedrà lunedì 15 aprile, sarà incentrata su un vero e proprio "giallo": come anticipa un lungo video che è stato pubblicato su Witty Tv nelle scorse ore, una giornalista blogger scatenerà le ire di Gemma Galgani. Gianni Sperti e Maria De Filippi, infatti, indagheranno su una signora che sostiene di aver fondato il blog ufficiale della trasmissione e che avrebbe cercato di dissuadere Fabrizio Cilli dal ...

Spoiler U&D Trono Over - Fabrizio posta una foto con Gemma e la dama si infuria : Secondo le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne pubblicate da Witty TV (sito ufficiale del programma) che andranno in onda la prossima settimana, ci sarà un'accesa discussione tra Fabrizio Cilli, nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, e il resto dello studio. Il cavaliere è stato accusato di aver postato delle foto su un gruppo Facebook dedicato a Uomini e Donne che lo ritraggono in compagnia della dama torinese. Un gesto che ha ...

Gossip U&D : il nuovo spasimante di Gemma è il giovane e palestrato Fabrizio Cilli : Nella giornata di ieri, a Uomini e Donne è arrivato un nuovo chiacchierato corteggiatore per Gemma Galgani: stiamo parlando di Fabrizio, un 42enne che afferma di aver avuto sempre relazioni con signore più grandi di lui. Mentre i telespettatori si interrogano sul reale interesse del cavaliere nei confronti della "regina" del Trono Over, sul web hanno iniziato a circolare alcune foto che lui ha condiviso su Instagram: a catturare l'attenzione ...