Moto3 | Risultato Warm-up GP Francia 2019 | John McPhee è il più veloce su Suzuki e

(Di domenica 19 maggio 2019) In una grigia mattinata di Le Mans, si è disputato il-up delladel Gran Premio di. Sul tracciato della Sarthe, per il momento, non piove per cui i piloti hanno provato le loro moto in vista della gara delle ore 11.00 in configurazione da asciutto, confidando che il meteo non vada peggiorando. Davanti a tutti, nei 20 minuti di turno di questa mattina, troviamo il poleman di ieri, il britannico(Honda Petronas) che, dopo una bella serie di giri in crescendo, ha chiuso in 1:42.841, distanziando di appena 70 millesimi il nipponico Tatsuki(Honda SIC58) mentre al terzo posto troviamo il suo compagno di scuderia Niccolò Antonelli a 305. Quarta posizione per lo spagnolo Augusto Fernandez (KTM Sama) a 420, quinta per il nostro Andrea Migno (KTM Bester) a 420, sesta per Dennis Foggia (Sky Racing VR46) a 471, mentre è settimo Tony Arbolino (Honda ...

