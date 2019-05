Milan-Frosinone 2-0 | Piatek e Suso segnano | i rossoneri restano in corsa Champions

Milan-Frosinone - Gattuso : “Ringraziamo Donnarumma. Speriamo in un risultato positivo della Juventus” : Le dichiarazioni dell’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il Frosinone: “Siamo in Champions ancora per 45′. Al di là delle battute, il Frosinone ha fatto la sua partita. Noi abbiamo avuto paura, ringraziamo Gigi Donnarumma che ci ha tenuti in partita. Siamo venuti fuori dopo. Ora Speriamo in un risultato positivo della Juventus“. Sulla rosa, Gattuso ...

Milan-Frosinone 2-0 - rossoneri agganciano quarto posto : Terza vittoria di fila per il Milan che in casa batte il Frosinone 2-0 dopo aver rischiato di andare sotto per un rigore concesso agli ospiti. I rossoneri agganciano cosi' l'Atalanta al quarto posto in attesa che i bergamaschi affrontino stasera la Juve. I milanesi si assicurano cosi' l'Europa League e sperano ancora nella Champions. La partita per il Milan era pero' inziata faticosa. I padroni di casa non trovano soluzioni soprattutto negli ...

Il Milan si sveglia nella ripresa - vince per 2-0 con il Frosinone e spera ancora nella Champions : Dopo un primo tempo soporifero i rossoneri si sbarazzano di un Frosinone già retrocesso con le reti di Piatek e Suso. Decisivo Donnarumma che a inizio ripresa con il punteggio sullo zero a zero ha parato un rigore battuto da Ciano. Il Milan resta in corsa per la Champions e spera che questa sera la

Il Milan ritrova la grinta e i big - Piatek e Suso stendono il Frosinone : la Champions è nelle mani di Atalanta… e Juventus : Piatek e Suso in gol, Donnarumma para un calcio di rigore: il Milan batte il Frosinone e aggancia l’Atalanta. I nerazzurri, di scena sul campo della Juventus, sono ancora padroni del proprio destino Nella conferenza stampa della vigilia, Gennaro Gattuso aveva chiesto essenzialmente due cose: giocare con grinta e fare più punti possibili per ottenere l’accesso alla prossima Champions League. Se poi l’Europa non dovesse arrivare, nessun ...

Serie A - Milan-Frosinone 2-0 : 19.50 Il Milan fatica ma piega il Frosinone già retrocesso e resta in lizza per un posto in Champions League. Al 'Meazza' finisce 2-0 per la squadra di Gattuso un match bloccato nel primo tempo e con i ciociari che sprecano un rigore nella ripresa sullo 0-0. I rossoneri non riescono a imporre il proprio gioco. Sussulto in avvio di ripresa: Donnarumma respinge un rigore di Ciano. Il Milan si scuote e trova il vantaggio con Piatek (22° gol) su ...

Live Milan-Frosinone 0-0 : assalto Champions per i rossoneri : Il Milan scende in campo alle 18 nel match che deve servire ai rossoneri a mantenere viva la speranza del quarto posto fino all'ultima giornata, in programma nel prossimo weekend. Ospite dei...

Milan-Frosinone - le formazioni ufficiali : Gattuso con Borini : Milan-Frosinone, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo Milan e Frosinone in un match fondamentale per la squalificazione in Champions League dei rossoneri. La squadra di Gattuso ha ancora chance ma non può permettersi un passo falso contro una squadra già retrocessa ma che non deve essere comunque sottovalutata. Milan-Frosinone, le formazioni ...