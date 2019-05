Si schianta con l’auto contro un albero e muore | Shannon | 17 anni | stava inviando sms al

Roberto Silva - muore il proprietario di Chanteclair e Quasar : si è schiantato contro un’auto durante una gara ciclistica : Roberto Silva, 53enne imprenditore proprietario dei marchi Chanteclair e Quasar, è morto dopo essersi schiantato contro un’auto mentre partecipava ad una gara ciclistica. L’uomo è deceduto la sera di martedì 14 maggio all’ospedale Cisanello di Pisa, 48 ore dopo l’incidente avuto durante la gara di biciclette Granfondo della Versilia. Televisione Domenica In ...

Corridonia - auto si schianta contro un albero e prende fuoco : 46enne muore carbonizzato : Incidente mortale a Corridonia, in provincia di Macerata: Massimo Verdini, 46 anni, era a bordo della sua auto quando ne ha perso il controllo dopo una curva e si è schiantato contro un pino. La vettura ha poi preso fuoco e lui è rimasto carbonizzato. Inutili si sono rivelati i soccorsi: è morto sul colpo.Continua a leggere

Europei Under17 2019 : Italia-Spagna 4-1 - Azzurri da sogno - iberici schiantati! Ora quarti di finale contro il Portogallo : Tre su tre per l’Italia Under17 ai campionati Europei 2019 di calcio in corso di svolgimento in Irlanda. I ragazzi di mister Nunziata, infatti, hanno regolato con l’eloquente punteggio di 4-1 la fortissima Spagna, aggiudicandosi quindi il Girone D e qualificandosi come testa di serie in vista dei quarti di finale che, nel caso degli Azzurri, si giocheranno lunedì 13 maggio contro il Portogallo. Per i nostri portacolori era ...

Furgone si schianta contro un camion : 56enne in coma : L'incidente stradale è avvenuto a Sedriano, nel milanese, all'altezza del sottopasso dell'autostrada A4 Milano-Torino...

Bari - tre morti in un incidente stradale : taxi si schianta contro un tir : Sono due turisti brasiliani e il conducente del taxi a bordo del quale viaggiavano le tre vittime dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 96 all'altezza di Grumo Appula, ...

Bari - dramma sulla statale 96 : taxi si schianta contro tir - 3 morti : La tragedia si è consumata nel pomeriggio di mercoledì lungo la strada statale 96 Barese che è rimasta bloccata al traffico nel tratto compreso tra Grumo Appula e Altamura. Le tre vittime viaggiavano tutte sul taxi, sono l'autista e due passeggeri. Il violentissimo impatto non ha lasciato loro scampo.Continua a leggere

Noto deejay muore schiantandosi contro una porta a vetri - cercava di aiutare la sua assistente : Lutto nel mondo della musica: il deejay australiano, Adam Sky, nome d’arte di Adam Gary Neat, è morto mentre cercava di aiutare Zoia Lukiantceva, la sua assistente personale, che si era ferita cadendo dalla terrazza della villa privata in cui si trovavano a Bali, in Indonesia. Correndo da lei per soccorrerla, il 42enne ha sfondato una porta a vetri, ferendosi al braccio destro. “Ha riportato un solo taglio ma ha all’arteria. ...

Perde il controllo della moto e si schianta : morto un carabiniere - aveva appena smontato : L'incidente è avvenuto venerdì a Milano. Il militare, 37 anni, è morto in ospedale dopo giorni di lotta tra la vita e la...

Dramma a Marsala - si schianta contro auto mentre fa kitesurf : muore turista : Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima, che si stava preparando per entrare in acqua, sarebbe stata sbalzata via improvvisamente da una violenta e inattesa folata di vento andandosi a schiantare sfortunatamente contro un'auto parcheggiata poco lontano dalla spiaggia. Per l'uomo inutili i successivi soccorsi.Continua a leggere

Taormina - perde il controllo dell’auto e si schianta contro il muro della galleria : morto : Incidente mortale sull'autostrada A18 Messina-Catania: Francesco Tidona, 53 anni, originario di Scicli, ha perso il controllo della sua auto per cause in via di accertamento e si è schiantato contro il muro di una galleria all'altezza dello svincolo con Taormina. È morto sul colpo. Disagi anche al traffico.Continua a leggere

Si schianta contro un palo in piazza del Duomo : Ha centrato un palo della luce distruggendo completamente la parte anteriore della vettura. E' successo poco dopo l'una e mezza delle notte tra venerdì e sabato, in piazza Sant'Eusebio, a Vercelli. ...

Roma - incidente in via Casalina : betoniera contromano si schianta su 20 auto : Brutto incidente in via Casilina a Roma . Una betoniera contRomano si è schiantata contro circa venti auto e alcuni pedoni prima di fermare la sua folle corsa sui vecchi binari del tram. Al momento, ...

Sassari - perde il controllo dell’Alfa Romeo e si schianta contro un’altra auto : morta una donna : Una donna di settantasette anni è morta in un scontro frontale avvenuto in tarda mattinata a Sassari, nella zona industriale di Predda Niedda. La pensionata era alla guida di una Alfa Romeo e, forse a causa di un malore, ha perso il controllo della vettura e si è scontrata frontalmente con un'altra auto che procedeva nella corsia opposta.

Treviso - auto si schianta contro un albero : muore pordenonese : Treviso Un anziano di 66 anni, di Caneva, Pordenone,, è morto dopo che la sua automobile è uscita di strada andando a urtare un albero. L'incidente si è verificato intorno alle ore 12 di mercoledì a ...