Mimmo Lucano a Piazzapulita batte Salvini | Di Maio e Berlusconi su Rete 4

La giornata di Mimmo Lucano alla Sapienza : Commosso ma anche choccato, quasi "stordito", con sul volto un'espressione di incredulità. È l'immagine di Mimmo Lucano mentre, tenuto sottobraccio, se non sollevato, veniva portato verso l'Aula 1 della facoltà di Lettere e Filosofia dell'università La Sapienza per tenere un intervento sul tema delle 'Convivenze'. Un immagine nuova per lui, è come se di colpo si sia sentito "preso in mezzo", come se qualcosa di molto ...

Arriva Mimmo Lucano e La Sapienza torna agli anni '70 : Siamo nel 2019 ma per un giorno l'università La Sapienza è tornata ad essere quella degli anni '70. Con i fascisti in marcia verso piazzale Aldo Moro, gli antifascisti radunati a difesa (“Neanche un passo ci farete nella Sapienza, neanche un passo”), e il gran finale sulle note di “Bella ciao” che r

Mimmo Lucano : “Siamo l’onda rossa - fermiamo l’onda nera che ci sta oscurando” : Mimmo Lucano, sindaco di Riace attualmente sospeso dall'incarico, è arrivato all'università La Sapienza di Roma, dove migliaia di studenti lo hanno acclamato a gran voce: "Io ho questo sogno - ha annunciato Lucano - che noi siamo l'onda rossa, che contrasta l'onda nera che ci sta oscurando l'orizzonte".Continua a leggere

Le proteste contro Mimmo Lucano e lo stop a Fabio Fazio : Il caso della rimozione di uno striscione di protesta contro Salvini a Bergamo qualche ora prima dell'arrivo del ministro dell'Interno per un comizio in città. Sta facendo discutere non solo per la gravità in sé ma anche per il modo in cui è stata decisa e realizzata la rimozione, dalle finestre di

Mimmo Lucano alla Sapienza - la vergogna su Salvini e migranti : "Forte coi deboli - poi scappa dai processi" : L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano va all'università La Sapienza di Roma a tenere la sua lezioncina su migranti, sinistra e anti-Salvinismo militante e fa il pieno di applausi tra gli studenti. Così è l'Italia, nel 2019. A processo per truffa e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in una

Mimmo Lucano alla Sapienza tra gli applausi <br> Forza Nuova : "Nemico dell’Italia" : Due cortei contrapposti a Roma per Mimmo Lucano. Il sindaco indagato e sospeso dalle sue funzioni oggi ha parlato alla Sapienza della sua Riace. Un modello di accoglienza e integrazione dei migranti messo in discussione dall’inchiesta Xenia della procura di Locri (RC) che ha ottenuto il rinvio a giudizio di Lucano per le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, attraverso matrimoni di comodo, e abuso d’ufficio.Un presidio di ...

Mimmo Lucano - migliaia in sala per il suo arrivo alla Sapienza : cori e applausi per il sindaco sospeso : In migliaia tra studenti e docenti riuniti in una ‘scorta antifascista’ hanno atteso tra cori e applausi, l’arrivo del sindaco sopeso di Riace, Mimmo Lucano, dopo le tensioni della vigilia per l’annunciato tentativo da parte di Forza Nuova di impedire l’intervento, dell’amministratore calabrese alla Sapienza di Roma. Mimmo Lucano è entrato in Aula scortato da studenti e militanti, accolto da un boato da parte ...

Mimmo Lucano alla Sapienza : aula di lettere stracolma - più di 1000 partecipanti : Roma – Piu’ di mille persone stanno affollando l’aula 1 della facolta’ di lettere della Sapienza di Roma, per ascoltare il sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Altre centinaia invece sono costrette a rimanere all’esterno, sia dell’aula che della facolta’, per evidenti ragioni di capienza. In aula, che normalmente puo’ contenere non piu’ di 400 persone, con tutti i posti a sedere occupati, ...

Mimmo Lucano accolto da cori e applausi al suo arrivo alla Sapienza : L’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano è arrivato all’università La Sapienza per intervenire a un seminario sul tema dell’accoglienza all’università. È stato accolto da un lungo applauso e dal coro ’Siamo tutti Mimmo Lucano” levatosi dal presidio degli studenti antifascisti. È stracolma l’Aula Uno della Facoltà di Lettere della Sapienza, dove è ...

Mimmo Lucano alla Sapienza - tensione al corteo di Forza Nuova : sit-in degli antifascisti : Momenti di tensione alla Sapienza con una trentina di militanti di Forza Nuova in corteo a viale del Castro Pretorio davanti alla Sapienza. L'ultradestra protesta per la lezione di Mimmo Lucano...

Roma - Mimmo Lucano accolto migliaia di studenti a La Sapienza. Il corteo di Forza Nuova a distanza : schiaffi a un ragazzo : Da un lato la ‘scorta’ antifascista che ha accolto Mimmo Lucano davanti all’università La Sapienza prima del seminario sul tema dell’accoglienza. Dall’altro la manifestazione di Forza Nuova, con i militanti che avrebbero voluto impedire al sindaco sospeso di Riace e hanno schiaffeggiato uno studente davanti alla biblioteca nazionale di Castro Pretorio. Poi il tentativo di raggiungere l’ateneo, ma il corteo di ...

Forza Nuova - striscione contro Papa Francesco : “Bergoglio come Badoglio”. Altri attacchi a Mimmo Lucano e giudici : Papa Francesco è un traditore. È questo il messaggio lanciato dai militanti di Forza Nuova domenica mattina nel corso di una manifestazione vicino a San Pietro. Il corteo ha esposto uno striscione con su scritto “Bergoglio come Badoglio. Stop immigrazione” durante il Regina Coeli: “Abbiamo paragonato Jorge Bergoglio a Badoglio perché simbolo universale del tradimento più vergognoso – ha poi spiegato Forza Nuova in un post ...

Mimmo Lucano alla Sapienza - Forza Nuova vuole manifestare. Ma noi studenti non ci stiamo : degli studenti e delle studentesse della Sapienza Lunedì 13 maggio alle 15, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano interverrà all’interno di un seminario organizzato dal Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo dell’Università la Sapienza. L’iniziativa sarà un’occasione per discutere delle esperienze di coesistenza tra cittadini autoctoni e migranti, che vede nel modello di Riace l’esempio ...

