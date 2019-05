Migranti | interrogatorio fiume per il capo missione Jonio | acquisiti documenti

Migranti : Lampedusa - in corso interrogatorio comandante Mare Jonio : Lampedusa, 17 mag. (AdnKronos) - E' in corso a Lampedusa l'interrogatorio del comandante della nave "Mare Jonio" della Ong Mediterranea sequestrata nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza. L'interrogatorio è condotto dal Procuratore aggiunto Salvatore Vella che coordina l'inchiesta per favoreggia

Migranti : terminato interrogatorio fiume di Casarini - sette ora davanti al pm : Palermo, 2 apr. (AdnKronos) - E' durato quasi sette ore l'interrogatorio fiume di Luca Casarini, il capo missione della nave Mare Jonio di Mediterranea, ascoltato dai pm di Agrigento nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato per concorso in favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e manca

Migranti : Mare Jonio - oggi interrogatorio Luca Casarini : Palermo, 2 apr. (AdnKronos) - Verrà interrogato questa mattina, dalle ore 11, nei locali della Procura di Agrigento, Luca Casarini, il capo missione della Mare Jonio indagato per concorso in favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e mancato rispetto dell'ordine di arrestare l'imbarcazione da p

Migranti : Mare Jonio - il 2 aprile l'interrogatorio in Procura di Luca Casarini : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Verrà interrogato martedì mattina, 2 aprile, ad Agrigento, come apprende l'Adnkronos, Luca Casarini, il capo missione della nave Mare Jonio, della Ong mediterranea Saving Humans, indagato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Agrigento sullo sbarco delle 49 perso

**Migranti : Lampedusa - terminato interrogatorio fiume comandante Nave Jonio** : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - E' terminato pochi minuti fa l'interrogatorio fiume del comandante della Nave Mare Jonio Pietro Marrone, indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, bell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Agrigento. L'interrogatorio è iniziato questa mattina

Migranti : Comandante Jonio si commuove in interrogatorio 'mio cugino morto in mare' : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Il Comandante della nave Mare Jonio Pietro Marrone si è commosso durante l'interrogatorio davanti al Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella. Marrone, indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per avere disobbedito all'alt della Guardia di Fi

Migranti : sospeso interrogatorio Comandante Jonio - riprende nel pomeriggio : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - E' stato momentaneamente sospeso e riprenderà nel primo pomeriggio di oggi l'interrogatorio di Pietro Marrone, il Comandante della nave Mare Jonio, indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nell'ambito dell'inchiesta sulla nave con a bordo 49 Migranti

Migranti : nave Jonio - oggi interrogatorio Comandante e Casarini : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Verrà interrogato oggi dal Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, il Comandante della nave Mare Jonio Pietro Marrone, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla nave con a bordo 49 Migranti soccorsi nel Mediterraneo. Sono due le ipotesi accusatorie a carico

**Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'non c'è alcun interrogatorio in corso'** : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "Vorrei sottolineare che non c'è nessun interrogatorio in corso, l'armatore della nave Jonio Caccia è stato convocato in Capitaneria di porto per le pratiche di arrivo della nave". Lo ha detto all'Adnkronos Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, p