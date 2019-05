Blastingnews

(Di venerdì 17 maggio 2019)era partito per l’Inghilterra, in cerca di fortuna, circa un anno fa. Come molti coetanei aveva cominciato lavorando come cameriere in un ristorante: “Era contento e stava bene” dicono gli amici che lo sentivano spesso. Tutto sembrava procedere per il meglio quando sabato scorso, verso le 16, la polizia diha ritrovato il corpo del ragazzo ormai privo di vita in strada, lungo Tollington Road, a Islington, un quartiere centrale della capitale. La morte risaliva a tre giorni prima: altri tre giorni sono stati necessari per identificare il 23enne di Marti, frazione di Montopoli Val d'Arno, nel Pisano. La notizia è quindi arrivata solo martedì in Italia ai famigliari del. È mistero sulle cause della morte: al momento non si esclude nessuna ipotesi Le informazioni sul ritrovamento sono molto frammentarie: secondo alcune fonti ildelera dentro ...

vincecamaggio : Londra, rinvenuto in un cassonetto il cadavere di un giovane italiano, Erik Sanfilippo -