È finita l’era di Britney Spears? Il manager afferma | Non so se tornerà a

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Carlo Lanna Ora a gettare benzina sul fuoco in merito allo stato di salute diè il suoche l'artista potrebbe non esibirsi più C’è una nube oscura sulla vita di. La pop star che ha segnato il mondo della musica tra gli anni ’90 e 2000, sta affrontando dei gravi problemi di salute e forti dissidi in famiglia. Sulla questione è intervenuto ildella stessache, fra le pagine di TMZ,chepotrebbe non esibirsi più di fronte ai suoi fan Una vera e propria doccia fredda. Come ha riportato il magazine di gossip più attendibile degli States, Larry Rudolph avrebbe condiviso il preoccupante stato di salute dell’artista, dopo che una sentenza del tribunale avrebbe imposto allaun periodo forzato di riabilitazione. "La mia cliente sta affrontando un periodo molto difficile. Non può essere esposta ai ...

redazioneiene : L’ambasciata ha pochi fondi: è anche per questo che, dopo una storia d'amore finita malissimo, Enrico era rimasto b… - Marcello742 : Spiacente ma l'era della generosità è finita. Siete arrivati tardi. Ciao. - lucamorello1 : @MilanNewsit Via Leo, l'era dei brasiliani al Milan e' già finita. -