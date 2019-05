Ex Ilva | a Taranto crolla carroponte | nessun operaio ferito I sindacati | Sfiorata

Taranto - oltre 2mila persone in strada contro l'ex Ilva : "Il tempo è scaduto" : oltre 2mila persone sono scese in strada oggi a Taranto per una manifestazione nazionale contro l'ex Ilva, ora Arcelor Mittal, e gli enormi danni che lo stabilimento ha provocato negli ultimi decenni non soltanto ai cittadini che risiedono nell'area, ma all'ambiente più in generale.Al fianco dei cittadini, partiti alle 14 di oggi da piazza Gesu Divino Lavoratore e diretti proprio davanti ai cancelli dell'acciaieria, in questa manifestazione ...

Taranto - tensione davanti ai cancelli dell’ex Ilva. Lanci di fumogeni e bottiglie contro la polizia : Era iniziato come un corteo rumoroso, ma pacifico: bambini, famiglie, studenti, associazioni provenienti da Taranto e da altre parti d’Italia insieme a scandire che il futuro per Taranto e per altre regioni dello stivale deve cambiare. In qualche migliaio si sono ritrovati in piazza Gesù Divin Lavoratore, nel cuore del quartiere Tamburi, e hanno sfilato percorrendo lo stradone che conduce all’ingresso dell’ex Ilva. Per circa un chilometro il ...

Non solo Ilva : a Taranto alla scoperta dei libri di mare : A Taranto i delfini non solo ci sono, ma sono stanziali. I ragazzi della Jonian Doplphin Conservation li avvistano ogni settimana, da bravi biologi li studiano in collaborazione con l’Università di Bari, li mostrano ai turisti sulle loro barche in ogni stagione dell’anno, li raccontano nel loro magazine online Ketos. E’ una delle cose che scopri se ti affacci a ‘Taranto due mari di libri’, la fiera della ...

Ambiente - a Taranto 2mila persone in corteo verso l'ex Ilva : "Il tempo è scaduto" : La manifestazione con molti dei genitori dei bambini e ragazzi uccisi da tumori. Le famiglie denunciano anche le carenze sanitarie: "In Oncoematologia pediatrica solo tre posti letto per 40 bambini"

"Il Grande Spirito" - il western di Rubini contro il mostro dell'Ilva di Taranto : In epoca di rampante cattivismo, Sergo Rubini mette al centro del suo nuovo film 'Il Grande Spirito', la figura di un uomo solo e visionario, convinto di essere un capo indiano e di poter vivere, in ...

1 maggio Taranto - l’operaio Ilva : “Accordo di settembre è stata una violenza - nostra vita vale più dio 70mila euro” : “L’accordo del 6 settembre sull’Ilva è stata una violenza, ha portato alla morte della classe operaia. Si è raggiunto senza un’ora di sciopero e si sono mandate a casa 1600 persone. E non è stato risolto il problema dell’occupazione”. È il messaggio che un operaio Ilva, Raffaele Cataldi, ha voluto mandare dal concerto del 1 maggio di Taranto. Il lavoratore da ottobre, dopo l’accordo siglato al Mise, si ...

Dall'ex Ilva alla Tap : le battaglie ambientali del concerto del Primo Maggio a Taranto : A Taranto si suona, ma si parla anche di temi sociali ed ambientali. Dall'ex Ilva alla Tap: ecco i temi in Primo piano sul palco del concerto tarantino del Primo Maggio. Nato grazie alla direzione artistica di Michele Riondino, Roy Paci e Diodato, con il supporto del Comitato di cittadini e lavoratori Liberi e Pensanti, il concerto tarantino è stato un momento di riflessione collettiva per la cittadinanza pugliese e non solo."Noi vogliamo ...

Ona : a Taranto +500% di tumori tra lavoratori dell’ex Ilva : Tra i lavoratori impiegati nello stabilimento ex Ilva di Taranto si registra il 500% di casi di cancro in più rispetto alla media della popolazione generale della città, non impiegata nello stabilimento. È questa l’ultima stima, pubblicata nel 2018, dell’Osservatorio nazionale amianto (Ona), a conferma del dato allarmante diffuso oggi dall’Osservat...

Riondino spiega perché Taranto non può più credere alle promesse di Di Maio sull'Ilva : Il ritorno a Taranto di Luigi Di Maio non è stato dei più semplici. I comitati cittadini che si erano schierati apertamente per il Movimento Cinque Stelle alle ultime politiche, in virtù dell'impegno preso dal partito in campagna elettorale di chiudere definitivamente l'Ilva, due giorni fa hanno manifestato la loro delusione per questi primi quattordici mesi di governo. Tra questi il Comitato Cittadini e lavoratori liberi e ...

Ilva : Di Maio a Taranto ci mette la faccia : Assenti bonifiche e riconversioni promessi dai cnquestelle. Presenti: le proteste di cittadini e ambientalisti