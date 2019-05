Blogger cerca di mangiare un polpo vivo | ma l' animale la attacca e le strappa via la pelle

ilgiornale

(Di martedì 14 maggio 2019) Pina Francone Unacinese si è filmata mentrediun polipo, ma l'si è ribellato e ha avuto la meglio Si è messa di fronte alla videocamera, ha preso con le mani une ha provato a mangiarlo. Ma il video pensato dallacinese non è andato secondo i piani: la piovra, infatti, si è ribellata e hato la ragazza,ndole via ladel viso con le ventose. Il tutto, peraltro, è andato in onda in live streaming: il polipo si è ribellato,ndo di respingere la "brutta fine"; con i tentacoli si è incollato al volto della giovane e ha avuto la meglio. Lanota come "seaside girl Little Seven" si è spaventata assai e si è messa a urlare per il dolore, mentre provava a liberarsi dalla presa della piovra. E solo dopo diversi secondi di "lotta", la cinese è riuscita a rimuovere l'dalla sua. Ecco, ...

