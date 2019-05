Windows 10 | aggiornamento autunno 2019 | addio alle password

Windows 10 - il prossimo aggiornamento solo per chi ha più di 32 gb liberi : (Foto: Microsoft) Il futuro aggiornamento Windows 10 atteso per maggio 2019 e contraddistinto dalla sigla 1903 o 19H1 comporterà alcune novità anche a livello di procedura con su tutte la richiesta minima di spazio di memoria sul dispositivo di 32 gb. Prima, ne bastavano 16 o massimo 20 gb a seconda della versione del sistema operativo. Ora si raddoppia e per qualche utente potrebbe essere un problema non da poco. In seconda battuta, emergono ...

Attenzione Aggiornamento Windows 10 Maggio 2019 problema con USB : Microsoft alle prese con un nuovo e strano bug presente nell' Aggiornamento Windows 10 May 2019 che non si installa se sul PC sono collegate unità di archiviazione removibili come Hard Disk o chiavette USB

Windows 10 : problemi di compatibilità dell’aggiornamento cumulativo : L’ultimo aggiornamento cumulativo, progettato per Windows 10, ha mostrato alcuni problemi di compatibilità tra l’OS e gli antivirus di terze parti. Dettagli Dopo il rilascio dell’ultimo aggiornamento cumulativo sono stati registrati molti casi di PC bloccati durante la fase di boot. All’inizio non era chiaro quale fosse il fattore responsabile di questo disservizio, imputando il problema a un errore di aggiornamento. Stando alle informazioni ...

Problemi con l’aggiornamento Windows di aprile : non funzionano PC per colpa antivirus - la soluzione : L'ultimo aggiornamento Windows di aprile 2019 sta facendo registare una serie di Problemi per molti possessori di PC. Alcuni di questi non riescono neanche ad accedere al loro personal computer sebbene inseriscano i dati corretti di accesso, qualcun altro ha al contrario serie difficoltà nell'utilizzo del proprio dispositivo, anche nelle più comuni operazioni. Cosa sta succedendo più nello specifico? C'è un reale colpevole per i rallentamenti e ...

Windows 10 May Update : disponibile aggiornamento cumulativo : Durante la serata di ieri, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Insider con a bordo Windows 10 May 2019 Update. Il nuovo aggiornamento, numerato KB4495666, porta alla build 18362.53 ed è disponibile al download per i partecipanti al programma Windows Insider nei canali di distribuzione Fast, Slow e Release Preview. Problema noto After installing this Update (KB4495666), users may experience error “0x800705b4” ...

Aggiornamento Windows 10 Maggio 2019 Come scaricarlo subito : Come scaricare e installare Aggiornamento Windows 10 May 2019 Update in Anteprima La guida per fare il download gratis e le istruzioni per installare su PC.

Windows 7 SP1 e Windows 8.1 : disponibile aggiornamento cumulativo : Insieme agli aggiornamenti di Windows 10 October Update e April Update, Microsoft rilascia anche un aggiornamento cumulativo per gli utenti Windows 7 SP1 e Windows 8.1. Anche in questo caso, nessuna novità da segnalare, ma solo una lista di bug fix. Bug fix relativi a Windows 7 (KB4493472) Provides protections against Spectre Variant 2 (CVE-2017-5715) and Meltdown (CVE-2017-5754) for VIA-based computers. These protections are enabled by default ...

Windows 10 October Update : disponibile nuovo aggiornamento cumulativo : Microsoft ha reso disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Windows 10 con a bordo October Update 2018. L’aggiornamento in questione, riferente alla build 17763.437 e numerato KB4493509, porta una serie di novità e bug fix. Ecco la lista: Fixed a problem that occurred when the characters defined by the end user (EUDC) were enabled by source. The system stopped working and a blue screen appeared at the ...

Windows 10 April Update : disponibile aggiornamento cumulativo : Microsoft ha reso disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Windows 10 con a bordo April Update. L’aggiornamento in questione, riferente alla build 17134.706 e numerato KB4493464, porta una serie di novità e bug fix. Ecco la lista: Provides protections against Spectre Variant 2 (CVE-2017-5715) and Meltdown (CVE-2017-5754) for VIA-based computers. These protections are enabled by default for the Windows ...

Aggiornamento Windows 10 maggio 2019 : A breve sarà rilasciato Aggiornamento Windows 10 maggio 2019 con tante novità operative che semplificheranno la vita degli utenti. Scopriamole assieme in anteprima.

Aggiornamento di Windows 10 in arrivo - più controllo e meno problemi per tutti : L’atteso Aggiornamento di Windows 10 arriverà nella seconda metà di maggio e Microsoft inizia a informare gli utenti sulle novità che porterà con sé. Prima di tutto il nome: quello che finora era identificato con la sigla 19H1 adesso si chiama ufficialmente Windows 10 May 2019 Update. Porta con sé importanti cambiamenti, relativi più che altro al processo di Aggiornamento di Windows, che è stato “pensato per migliorare l’esperienza, dare ...

Windows 10 October Update : disponibile aggiornamento cumulativo (17763.404) : [aggiornamento] disponibile per tutti gli utenti con Windows 10 October 2018 Update. Articolo originale, Ieri sera, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo di Windows 10 per gli utenti Release Preview del programma Insider: si tratta della build 17763.404. Changelog build 17763.404 (KB4490481) Addresses an issue that occurs on machines that have multiple audio devices. Applications that provide advanced options for internal or ...

