Wind Giga Max 100 sparisce | ma si tratta solo di un bug

Wind regala 1000 giga per una settimana col WindAY di oggi : Il WindAY di oggi dispensa ai clienti Wind di linea fissa e mobile ben 1000 giga per navigare in Italia per una settimana intera dal momento dell'attivazione. L'articolo Wind regala 1000 giga per una settimana col WindAY di oggi proviene da TuttoAndroid.

Wind rilancia il programma Giga&Vinci per vincere promozioni - GB e smartphone : Wind rilancia il programma Giga&Vinci: cartoline in stile gratta e vinci per portarsi a casa promozioni, GB o un nuovo smartphone. L'articolo Wind rilancia il programma Giga&Vinci per vincere promozioni, GB e smartphone proviene da TuttoAndroid.

Di nuovo disponibile Wind All Digital 50 con minuti illimitati e 50 Giga a 11 - 99 euro : Wind ha deciso di introdurre di nuovo un countdown per l'offerta All Digital 50, dedicata sia ai nuovi che ai già clienti e in scadenza alle ore 10:00 del 6 Maggio 2019 L'articolo Di nuovo disponibile Wind All Digital 50 con minuti illimitati e 50 Giga a 11,99 euro proviene da TuttoAndroid.

50 Giga e chiamate illimitate : ecco le operator attack e winback di Wind a partire da 6 - 99 euro : Wind propone 50 GB e chiamate illimitate sia ai propri ex clienti che ai clienti di altri operatori, con prezzi che partono da 6,99 euro al mese. L'articolo 50 Giga e chiamate illimitate: ecco le operator attack e winback di Wind a partire da 6,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Prorogata l’offerta Wind All Digital 50 : chiamate senza limiti e 50 Giga a 11 - 99 euro : Wind ha deciso di prorogare fino a nuova comunicazione la possibilità di attivare l'offerta Wind All Digital 50 sia per i nuovi clienti che per i già clienti L'articolo Prorogata l’offerta Wind All Digital 50: chiamate senza limiti e 50 Giga a 11,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Che ne dite di minuti e GB gratis per 20 anni? Con Wind Giga & Vinci è possibile : Il concorso Wind Giga & Vinci mette in palio anche alcune offerte a tempo più o meno determinato: tra queste spicca Wind Smart For Life, una promozione con minuti e 50 GB al mese gratis per 20 anni! L'articolo Che ne dite di minuti e GB gratis per 20 anni? Con Wind Giga & Vinci è possibile proviene da TuttoAndroid.

Wind mette in palio ben 500 smartphone Huawei col concorso Giga & Vinci : Wind è pronta a lanciare il concorso Giga & Vinci mettendo in palio, tra gli altri premi, ben 500 smartphone Huawei: tra questi troviamo i nuovissimi Huawei P30 e P30 Pro. Ecco come partecipare. L'articolo Wind mette in palio ben 500 smartphone Huawei col concorso Giga & Vinci proviene da TuttoAndroid.

Wind All Digital propone minuti illimitati e 50 Giga con attivazione solo online : Wind All Digital è disponibile solo online, propone minuti illimitati e 50 Giga al prezzo di 11,99 euro al mese e promette massima semplicità e trasparenza. L'articolo Wind All Digital propone minuti illimitati e 50 Giga con attivazione solo online proviene da TuttoAndroid.

Wind All Inclusive Start Special Edition con minuti illimitati e 10 Giga è ufficiale per i nuovi clienti : Wind All Inclusive Start Special Edition propone ai nuovi clienti minuti illimitati, 200 SMS e 10 Giga al mese al costo di 11,99 euro. L'articolo Wind All Inclusive Start Special Edition con minuti illimitati e 10 Giga è ufficiale per i nuovi clienti proviene da TuttoAndroid.

Fino a 100 giga - SMS e minuti illimitati al mese per alcuni già clienti Wind : Gli operatori telefonici, in un mercato così ricco di concorrenti, non devono occuparsi solo di cercare nuovi clienti, ma anche di preservare i loro attuali numeri di abbonati. Wind sta selezionando alcuni fortunati già clienti e sta proponendo loro delle interessanti promozioni. Le tre offerte disponibili sono: All Inclusive 10 giga per Te: in cambio […] L'articolo Fino a 100 giga, SMS e minuti illimitati al mese per alcuni già clienti ...

La Super Rete 4.5G di Wind Tre è già disponibile in ben 21 province italiane con velocità fino a 1 Gigabit : La Super Rete 4.5G di Wind Tre è già arrivata nonché disponibile a una prova gratuita. Un'infografica mostra quali sono le 21 province già coperte dalla nuova Rete dell'operatore e qual è la copertura attuale. L'articolo La Super Rete 4.5G di Wind Tre è già disponibile in ben 21 province italiane con velocità fino a 1 Gigabit proviene da TuttoAndroid.

Wind continua ad offrire ad alcuni clienti 3 - 6 o 10 Giga Per Te : Wind sta proponendo in questi giorni ad alcuni già clienti la possibilità di attivare alcune promozioni ad personam della serie Giga Per Te. Ecco tutti i dettagli L'articolo Wind continua ad offrire ad alcuni clienti 3, 6 o 10 Giga Per Te proviene da TuttoAndroid.

Con Wind All Digital 50 per i nuovi clienti chiamate senza limiti e 50 Giga a 11 - 99 euro : Da oggi i nuovi clienti Wind avranno la possibilità di attivare l'offerta ricaricabile All Digital 50, disponibile sia con che senza la portabilità del proprio numero L'articolo Con Wind All Digital 50 per i nuovi clienti chiamate senza limiti e 50 Giga a 11,99 euro proviene da TuttoAndroid.