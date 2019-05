Mentana risponde a Salvini | Le sue critiche ci fanno un baffo

agi

(Di lunedì 13 maggio 2019) "tanto per cambiare ha scelto un altro obiettivo, non piuù scrittori o conduttori televisivi che non gli piacciono, ma direttamente i telegiornali. È segno che evidentemente in questo momento lui, o chi gli indica gli obiettivi comunicativi, ritenga faccia gioco prendersela con i telegiornali. A noi, con tutto il rispetto, fa ununa critica come questa". Così il direttore del TgLa7 Enricoha risposto al vicepremier Matteoin apertura del Tg La7.durante un comizio a Legnago ha sostenuto che Tg1, Tg5 e telegiornale del La7 parlano solo di "fesserie".aggiunge: "Forse dovremmo parlare del concorso Vinciche è stato lanciato sui social dallo stesso ministro dell'Interno, o forse più seriamente delle famose centinaia di migliaia di rimpatri promessi un anno fa in campagna elettorale, e che non ci sono stati affatto. ...

Corriere : Mentana risponde a Salvini che aveva criticato i tg: «Non ci fai paura» Video - chiara_dnc : RT @PamelaFerrara: #Salvini attacca l'informazione, #Mentana risponde - nicola_baldo : RT @Corriere: Mentana risponde a Salvini che aveva criticato i tg: «Non ci fai paura» Video -