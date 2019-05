Milano | l’aperitivo è sul Naviglio a base di formaggi svizzeri

vanityfair

(Di giovedì 9 maggio 2019) I sapori e i profumi deidalla Svizzera arrivano a, e nel cuore della città sarà un po’ come stare nelle valli elvetiche tra i monti e prati verdi dove nascono, facendo un viaggio nel gusto mai fatto. Tutto grazie a La Forma del Gusto, evento che si svolgerà dal 9 maggio al 2 giugno, in concomitanza con le celebrazioni per i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, non a caso sui Navigli dato che sono uno dei suoi progetti visionari. L’APERITIVO OGNI GIORNO SulGrande, all’altezza di Ripa di Porta Ticinese 61 si potrà salire su un’imbarcazione di legno con i colori elvetici bianco e rosso e ogni giorno all’ora del– organizzato in collaborazione Pinch – Sprits & Kitchen – si potranno degustare idella Svizzera accompagnati da vini, birre e cocktail insieme a sommelier, beer master e ...

