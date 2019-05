Donna uccisa a Borgonovo | il marito e i figli trovati in un autogrill sull' A4

Tensione in Venezuela - uccisa una Donna di 27 anni. Guaidò : “Assassini devono pagare” : Resta alta la Tensione in Venezuela. Nelle ultime ore sono morti una donna di ventisette anni e un giovane di ventiquattro. L'autoproclamato presidente Juan Guaidò: "Gli assassini dovranno farsi carico dei loro crimini". A far salite la Tensione anche il botta e risposta tra Washington e Mosca.Continua a leggere

Venezuela - Donna uccisa durante proteste : 6.06 Una donna è rimasta uccisa durante le proteste in corso in Venezuela. Lo ha fatto sapere un'Organizzazione non governativa. La vittima, 27 anni, è stata reggiunta da un proiettile alla testa, nel quartiere di Altamira di Caracas. "Mi impegno a far sì che la sua morte pesi molto su coloro che hanno deciso di sparare su un popolo che vuole essere libero", ha scritto su Twitter l'autoproclamato presidente ad interim, Guaidò, che guida le ...

Fano - dramma sui binari : Donna travolta e uccisa da un treno : dramma alla stazione ferroviaria di Fano, dove una donna è stata travolta e uccisa da un treno. La vittima, ancora non identificata, avrebbe circa quaranta anni. Si è trattato probabilmente di un gesto estremo: la donna avrebbe atteso il convoglio e, nel momento in cui stava arrivando, si sarebbe lanciata sui binari.Continua a leggere

Delitto di Sesto San Giovanni : fermato il figlio della Donna uccisa con un levatorsoli : Svolta nel giallo della morte di Lucia Benedetto, la donna ritrovata priva di vita nel soggiorno della propria abitazione dal marito, lo scorso martedì, a Sesto San Giovanni, nell’hinterland di Milano. Dopo nemmeno 24 ore dalla macabra scoperta, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il figlio della donna, Corrado Badagliacca, di 21 anni. Il ragazzo era sparito nel nulla da un giorno. Infatti, secondo quanto rivela il Corriere della Sera, ...

Milano - Donna uccisa in casa con una coltellata : fermato il figlio 21enne dopo un tentativo di fuga : È stato rintracciato dai carabinieri a Cinisello Balsamo il figlio di Lucia Benedetto, la donna di 50 anni trovata morta in casa sua con almeno una ferita da taglio alla gola, ieri sera a...

Milano - Donna di 49 anni uccisa in casa a coltellate : si cerca il figlio ventenne : Il cadavere è stato rinvenuto dal marito rientrato dal lavoro in un appartamento di via Sicilia. L’uomo sarebbe estraneo alla vicenda. Indagano i carabinieri

Donna trovata morta in casa a Sesto San Giovanni : uccisa da una coltellata al collo : Aveva 49 anni. L'ha trovata il marito. Interrogato dai carabinieri, ha un alibi. Indagini a tutto campo

Nigeria - Donna inglese uccisa a colpi d'arma da fuoco in un villaggio turistico : Faye Mooney, una donna britannica, è stata uccisa in Nigeria dove era in vacanza. La donna è stata uccisa da sconosciuti a colpi d'arma da fuoco in un villaggio turistico. Lo riferisce la Bbc online ...

Nigeria - Donna britannica uccisa : 4.02 Una donna britannica è stata uccisa da sconosciuti a colpi d'arma da fuoco in un villaggio turistico in Nigeria. Lo riferisce la Bbc online precisando che la donna, Faye Mooney, è stata uccisa mentre era in vacanza nella città settentrionale di kaduna. La polizia locale ha precisato che è stato ucciso anche un cittadino Nigeriano e altri tre sono stati rapiti nel corso di una aggressione avvenuta venerdì. Mooney lavorava nel paese ...

Donna incinta uccisa dal marito - il vescovo ai funerali : 'Dobbiamo prenderci un pochino di tempo di silenzio' : CASSANO ALLO IONIO, COSENZA, - 'Oggi, sabato santo, è la giornata del silenzio e della meditazione, perché Gesù è morto. Sono convinto che di fronte alla morte di Romina dobbiamo prenderci un pochino ...

Irlanda del Nord : torna l'incubo terrorismo. Uccisa una Donna di 29 anni : A Londonderry una donna è rimasta vittima di colpi di arma da fuoco. Le autorità lo hanno definito un attentato terroristico. «Tristemente posso confermare che in seguito ai colpi sparati questa notte ...