Cina | la strategia di TrumpPechino al rallenty inguaia l’Italia

(Di lunedì 6 maggio 2019) Trump minaccia di introdurre dazi del 25% anche sui 325 miliardi di dollari di export cinese finora esente da dazi e le borse innestano la retromarcia. A perdere terreno, a Wall Street come a Piazza Affari, sono i titoli dei gruppi maggiormente esposti verso Pechino perchè realizzano una quota rilevante del loro fatturato o della loro produzione in. A sofffrire di più sono dunque big da Apple a Intel, da General Motors a Ford, da Boeing ad Amd, ma anche Stm, Cnh Industrial, Pirelli, Ferragamo, Brembo, Clabo. Oltre ai titoli petroliferi e alle banche italiane, i primi a causa del calo del prezzo del greggio (per i timori di una nuova frenata della crescita mondiale), i secondi per l'ampliarsi dello spread Btp-Bund dovuto al "fly to quality" Segui su affaritaliani.it

