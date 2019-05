VERSO LE EUROPEE Così le ideologie sull' Ue cominciano a crollare

VERSO le Europee : a Lega 26 seggi (32 - 3%) - 18 a M5s (22 - 3%) : Una Lega che incassa 26 seggi con il 32,3% e 18 a M5s con il 22,3%. E' quanto risulta da una Supermedia AGI/YouTrend 'ad hoc' per le Europee che annette alle stime sulle percentuali quelle dei seggi al Parlamento Europeo. Si tratta di percentuali che differiscono in maniera molto marginale, dal momento che ci sono solo due istituti che hanno diffuso dati separati per il voto politico e quello europeo. Il Pd, secondo le previsioni, si ...

Campagna elettorale a Scandicci : Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista VERSO le Europee : ... la viabilità, l'ambiente e la gestione del territorio, la cultura, il rapporto tra servizi pubblici e privati, l'assenza di una politica per i giovani, i servizi pubblici per gli anziani, ecc. Una ...

VERSO LE EUROPEE/ Le battaglie che l'Italia rischia di perdere : Il 26 maggio rappresenta una data importante per l'Italia, che dovrà affrontare sfide cruciali in Europa, per le quali le servono alleati

Sondaggi Europee - Lega vola VERSO il 37%. M5s in calo al 22 - 3 - Pd indietro al 18 - 7% : Stando alla rilevazione Ipsos per il Corriere della Sera, il Carroccio continua a guadagnare consenso in vista del voto del 26 maggio. E risulta in testa anche per "fedeltà di voto": l’87% di quanti l'hanno votato alle politiche del 4 marzo intende confermare la scelta. Per gli elettori M5s la percentuale è del 52% e il 18% dice che alle urne preferirà il partito di Salvini. Forza Italia si ferma all'8,7% nonostante l'effetto Berlusconi.--La ...

Centrodestra VERSO le Europee. Toti : 'La coalizione non decolla' : Il governatore della Liguria esclude di abbandonare Forza Italia mentre nel partito crescono le fibrillazioni

VERSO le europee - Di Maio lancia le candidate e FdI si smarca da Lega e Forza Italia per un governo senza M5s : Alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia sul palco Giovanni Toti: 'alle europee voterò Berlusconi, da Forza Italia non mi muovo'

VERSO le europee 2019 - continuiamo a ripassare la storia : il Trattato di Maastricht : Ed è un testo che mostra come la politica sia destinata a cambiare proprio in questi passaggi. Al momento del voto che invita gli Stati membri alla ratifica i favorevoli sono 235, i no 64, gli ...

VERSO le elezioni Europee. Enrico Letta : "Vi spiego perché l'Europa serve ancora e perché i sovranisti sbagliano" : serve ancora l'Europa? E se si, a cosa? A poco più di un mese dall'appuntamento con le elezioni europee di maggio, le prime senza il Regno Unito, la domanda è di stringente attualità, tanto più in uno ...

VERSO le europee! : M5s pronto a dar battaglia! #europee #m5s #lega #dimaio #satira #politica#natangelo L'articolo Verso le europee! proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sondaggi europee 2019 : ultimi dati VERSO le elezioni - tutti i partiti : Sondaggi europee 2019: ultimi dati verso le elezioni, tutti i partiti ultimi Sondaggi europee Il 26 maggio gli italiani saranno chiamati a votare per l’Europarlamento. La Lega si prepara a fare il pieno di seggi; il successo del Carroccio, tra l’altro, potrebbe comportare un sostanziale cambiamento di equilibri all’interno del governo. In questo senso molto dipenderà dal risultato del Movimento 5 Stelle; i pentastellati non vivono un buon ...

Salvini - incontro sovranista a Milano VERSO le europee. Ma senza Orban né Le Pen : 'Notizie surreali. Se uno non è stato invitato è normale che non venga', spiega il leader leghista, che precisa di aver sentito il presidente ungherese e che domani vedrà la leader del Front National ...

Congresso delle famiglie in marcia VERSO le Europee : Sentimento condiviso anche sui social e da quel mondo cattolico 'distante' da Verona: «La Lega si è mangiata anche la famiglia. Dal milione del Family day è scesa a diecimila». Il Congresso è finito, ...

Sondaggi europee 2019 : ultimi dati partiti Italiani VERSO le elezioni : Sondaggi europee 2019: ultimi dati partiti Italiani verso le elezioni ultimi Sondaggi marzo A un livello macroscopico, l’ultima settimana ha confermato il trend rilevato a partire dalle tornate regionali in Abruzzo e Sardegna sul fronte Sondaggi. D’altra parte, andando a osservare i dati con la lente d’ingrandimento è possibile notare delle interessanti novità relativamente alle intenzioni di voto. Sondaggi europee 2019: Pd sorpassa i ...