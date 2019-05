Napoli | sette arresti per l' omicidio davanti a una scuola a San Giovanni a Teduccio

Napoli - omicidio dello zainetto : fermati sette del clan D?Amico-Mazzarella : Immediata la risposta dello Stato dopo l?ennesimo episodio di violenza cittadina, culminato nel ferimento - in piazza Nazionale - di una bambina di soli quattro anni. Doppio colpo di polizia...

Napoli-Cagliari : sono dieci i diffidati. Sette del Napoli : sono dieci i giocatori a rischio squalifica in Napoli-Cagliari di domenica. Sette appartengono al Napoli: Albiol, Allan, Milik, Hysaj, Koulibaly, ai quali si aggiungono Diawara e Maksimovic, che non è disponibile per il match al San Paolo. Dovranno stare bene attenti a non prendere un cartellino giallo che li costringerebbe a saltare la prossima partita con la Spal. Il Cagliari di diffidati ne ha tre: Ionita, Jao Pedro e Luca ...

Napoli - omicidio Mignano : sette arresti : 7.00 Vasta operazione di Polizia e Carabinieri nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda). In corso l'arresto di 7 esponenti del clan camorristico "D'Amico-Mazzarella", considerati i responsabili dell'omicidio di Luigi Mignano, ucciso lo scorso 9 aprile davanti a una scuola. In corso, inoltre, l'arresto di 5 esponenti al clan "Formicola", ritenuti responsabili degli omicidi dei ...

Napoli. La Regione vara il calendario scolastico : inizio lezioni l'11 settembre : La Giunta regionale della Campania ha approvato il calendario scolastico 2019/2020. Le lezioni avranno inizio mercoledì 11 settembre 2019 e termineranno sabato 6 giugno 2020, per un totale previsto di ...

Napoli - bimbo di sette anni ucciso a pugni e bastonate : arrestata anche la madre : Non chiese aiuto a nessuno, tentò di pulire a terra per cancellare le abbondanti tracce di sangue, gettò nella spazzatura le ciocche di capelli che il suo compagno Tony Essobti Badre, 24 anni, patrigno dei suoi tre figli, aveva strappato alla primogenita. Sono pesantissime le accuse che la procura di Napoli muove nei confronti di Valentina Casa, arrestata oggi a Cardito dalla polizia su ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord. La svolta ...

Napoli - bimba di sette anni muore in ospedale dopo una caduta : mistero sulle cause : Una vera e propria tragedia quella verificatasi nelle scorse ore nella provincia di Napoli, che riguarda purtroppo la morte di una giovane creatura di appena sette anni. Il decesso è avvenuto all'interno dell'ospedale Santobono della città, dopo che la piccola della comunità rom di Castellammare era stata ricoverata a seguito di una caduta dove aveva riportato una ferita al ginocchio. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, dietro ad ...

La Casellati alla Scugnizzeria : «A settembre grande evento a Napoli» : La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha voluto incontrare i ragazzi della libreria la Scugnizzeria, nell'area a nord di Napoli, e i protagonisti di questa scommessa sociale vinta...

Napoli - bimba di sette anni muore per un brutto male : il suo cuore ha smesso di battere : Purtroppo, ancora una volta, bisogna portare alla luce l'ennesima tragedia riguardante la morte di una creatura giovanissima, avvenuta dalle parti di Napoli, a causa di quello che è considerato oramai il male del secolo: il tumore. Il dramma si è consumato, infatti, nella provincia partenopea, in particolare tra i Comuni di Giugliano e di Villaricca. Vittima è una bimba di appena sette anni, Luisa Zonno, stroncata dal brutto male che la ...

Napoli - maxi rissa alla Rotonda Diaz : due feriti - sette in commissariato : Due feriti, un poliziotto contuso e sette persone portate in commissariato e in corso di identificazione: è il bilancio della maxi rissa andata in scene nel pomeriggio alla Rotonda Diaz, a...

Napoli - scacco alla gang dei rapinatori nei garage : sette arresti al Vomero : A conclusione di indagini coordinate dalla Procure Ordinaria e per i Minori di Napoli, i Carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo Vomero hanno dato esecuzione a 2 ordinanze di custodia...

Napoli - raid della banda del buco alle Poste : sette impiegati picchiati - tre in ospedale : banda del buco in azione alle Poste in piazza Mazzini, a Napoli. Il gruppo di rapinatori, travisati in volto e armati, ha atteso l'orario di apertura degli uffici postali per aggredire il personale e ...