In Borderlands 3 avremo un nuovo doppiatore per Claptrap

(Di sabato 4 maggio 2019) All'inizio dell'anno è stato annunciato che Troy Baker non avrebbe ripreso il suo ruolo di voce di Rhys in3, e come riporta Comicbook non sarà l'unicoa cambiare.Anche David Eddings ha annunciato che non darà più la voce a, iconico personaggio che ha fatto la sua comparsa in tutti i capitoli diusciti fino ad oggi. Se se la community si è lamentata per il cambiamento della voce di Rhys, figuriamoci come reagirà alla notizia dell'addio deldi, probabilmente il personaggio più amato dell'intero franchise.Secondo Eddings, alla base di questa decisione ci sarebbero semplicemente questioni di denaro. Ilvoleva un ingaggio più alto di quanto lo studio Gearbox fosse disposto a concedere, da qui la decisione di privaredella sua voce. Ilè Rikki Simons, e naturalmente la maggior parte dei ...

